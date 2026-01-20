Giresun Valisi Mustafa Koç'tan İlk Ziyaret: Topal Osman Ağa'nın Mezarı

Giresun Valisi Mustafa Koç'un İlk Ziyareti: Topal Osman Ağa'nın Mezarı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Koç, göreve başladığı ilk gün valilikte düzenlenen karşılama töreninin ardından mesaisine başladı.

Kale Ziyareti ve Şehitlikte Anma

Vali Koç'un ilk durağı, kentin simgesel mekânlarından Giresun Kalesi oldu. Burada Milli Mücadele kahramanlarından Topal Osman Ağa'nın kabrini ziyaret ederek dua eden Koç, kale içindeki tarihî şehitlikte vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanların mezarlarına karanfil bıraktı.

Ziyaretin Anlamı ve İleriye Dönük Adımlar

Ziyaret sırasında şehri kuşbakışı izleyen Vali Koç'un bu anlamlı başlangıcının, Giresun'un tarihî ve kültürel mirasına verdiği önemi ortaya koyduğu ifade edildi. Ziyaretin ardından valilik makamına geçen Koç'un, önümüzdeki günlerde kent genelindeki temaslarını sürdüreceği bildirildi.

Vali Mustafa Koç ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bir tarafta Karadeniz, bir tarafta ecdadın hatırası Bu yüce tepede; adı bilinmeyen nice şehidin duası, adı bilinen nice kahramanın emaneti var. Rahmet ve minnetle yâd ediyorum"

