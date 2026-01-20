Giresun Valisi Mustafa Koç'tan İlk Ziyaret: Topal Osman Ağa'nın Mezarı

Yeni Giresun Valisi Mustafa Koç, göreve başlar başlamaz Giresun Kalesi'nde Topal Osman Ağa'nın kabrini ziyaret edip şehitlikte karanfil bıraktı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:36
Giresun Valisi Mustafa Koç'tan İlk Ziyaret: Topal Osman Ağa'nın Mezarı

Giresun Valisi Mustafa Koç'un İlk Ziyareti: Topal Osman Ağa'nın Mezarı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Koç, göreve başladığı ilk gün valilikte düzenlenen karşılama töreninin ardından mesaisine başladı.

Kale Ziyareti ve Şehitlikte Anma

Vali Koç'un ilk durağı, kentin simgesel mekânlarından Giresun Kalesi oldu. Burada Milli Mücadele kahramanlarından Topal Osman Ağa'nın kabrini ziyaret ederek dua eden Koç, kale içindeki tarihî şehitlikte vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanların mezarlarına karanfil bıraktı.

Ziyaretin Anlamı ve İleriye Dönük Adımlar

Ziyaret sırasında şehri kuşbakışı izleyen Vali Koç'un bu anlamlı başlangıcının, Giresun'un tarihî ve kültürel mirasına verdiği önemi ortaya koyduğu ifade edildi. Ziyaretin ardından valilik makamına geçen Koç'un, önümüzdeki günlerde kent genelindeki temaslarını sürdüreceği bildirildi.

Vali Mustafa Koç ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bir tarafta Karadeniz, bir tarafta ecdadın hatırası Bu yüce tepede; adı bilinmeyen nice şehidin duası, adı bilinen nice kahramanın emaneti var. Rahmet ve minnetle yâd ediyorum"

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GİRESUN VALİLİĞİ GÖREVİNE ATANAN VALİ MUSTAFA KOÇ, GÖREVE...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GİRESUN VALİLİĞİ GÖREVİNE ATANAN VALİ MUSTAFA KOÇ, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN İLK RESMİ ZİYARETİNİ KENTİN SİMGESEL MEKÂNLARINDAN GİRESUN KALESİ’NE GERÇEKLEŞTİRDİ.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GİRESUN VALİLİĞİ GÖREVİNE ATANAN VALİ MUSTAFA KOÇ, GÖREVE...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karacabey'de Kırsal Mahallere Yeni İmar Hamlesi: Karabatı Sahada Anlatıyor
2
Gökova Körfezi'nde Tekne Faciası: İksan Öztürk Toprağa Verildi
3
Çerçioğlu Nazilli’de Yarıyıl Karne Şenliği'nde Çocuklarla Buluştu
4
Kayseri Büyükşehir’den Öğrencilere 1,4 Milyon Bardak Sıcak Çorba Desteği
5
OMÜ'nün 800 Yataklı Yeni Hastanesi 2026 Yatırım Programı'na Alındı
6
Kayseri'ye 800 Yataklı Yeni Hastane: Erciyes Üniversitesi Projesi 2026 Yatırım Programında
7
Von der Leyen: Grönland’ın toprak bütünlüğü pazarlık konusu olamaz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları