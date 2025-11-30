Gökçe Barajı’nda Su Çekildi: Çınarlı Hıyabanı’nın Tarihi Yol Kalıntıları Ortaya Çıktı

Gökçe Barajı’ndaki su çekilmesiyle tarihi Çınarlı Hıyabanı’nın sular altındaki kalıntıları gün yüzüne çıktı; baraj doluluk oranı %8’in altına düştü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:33
Yalova’da, içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajında doluluk oranının yüzde 8’in altına inmesi sonucu suların çekilmesiyle, su altında kalan tarihi Çınarlı Hıyabanının kalıntıları gün ışığına çıktı.

Barajdaki düşüş nedeniyle kentte yaklaşık 13 günlük su kaldı. Acil Su Eylem Planı kapsamında il genelinde gece 20.00-05.00 saatleri arasında su kesintisine gidiliyor.

Su çekilmesiyle ortaya çıkan kalıntılar

Suların çekilmesiyle yolun bir kısmı drone görüntülerinde net şekilde görülürken, yol üzerindeki köprüler de yeniden ortaya çıktı. Bu görüntüler, baraj seviyesindeki alarm verici düşüşün somut etkilerini gözler önüne serdi.

Çınarlı Hıyabanı’nın tarihî önemi ve güzergahı

Her biri yaklaşık 100 yıllık ağaçlardan oluşan Çınarlı Hıyaban üzerinden ilerleyen ziyaretçiler, doğal yeşil tünelden geçerek Termal ilçesindeki kaplıcalara ulaşıyor. Atatürk’ün talimatıyla dikilen 100 yıllık çınarlar, İstanbul’dan Yalova’ya kadar uzanıyor.

Çınarlı Hıyaban, İstanbul Dolmabahçe Sarayı önünden başlayıp Yalova’nın Termal ilçesinde son buluyor. İstanbul’dan vapurla ayrılanların deniz yolculuğunu takiben yolun Yalova’daki başlangıcı kent merkezindeki iskeleden başlıyor ve Gazipaşa Caddesini takip ederek Termal’e kadar devam ediyor.

Baraj yapımı ve yolun bölünmesi

1980-1989 yılları arasında inşa edilen Gökçe Barajı sırasında, Çınarlı Yolda bulunan bir grup çınar baraj gölünün içinde kalarak sular altında kaldı. Bu nedenle Yalova’yı Termal’e bağlayan Çınarlı Yol, Yenimahallede kesintiye uğruyor.

Hıyabanın özellikleri

Çınarlı Hıyaban, 12 bin 350 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde. Korunma altına alınmış anıt ağaç statüsünde 2 bin 250 çınar bulunuyor. Ağaçlar arasında normalde 10 metre mesafe olmasına rağmen, çapraz dikim şekli nedeniyle her 5 metrede bir çınar ağacı yer alıyor.

Gelişmeler, hem su kaynakları yönetimi hem de kültürel mirasın korunması açısından yerel yönetim ve halk için uyarıcı bir görünüm sunuyor.

