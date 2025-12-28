Gökçeada 2026: Kaymakam Osman Acar 11 Vizyon Projesini Tanıttı

Kaymakamlık Proje Tanıtım ve Lansman Toplantısı'nda hedef: "Gökçeada Yılı"

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, "Gökçeada Kaymakamlığı Proje Tanıtım ve Lansman Toplantısı"'na katılarak 2026 yılında hayata geçirilecek 11 yeni vizyon projesini tanıttı.

Programa siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Acar, 2026 yılını "Gökçeada Yılı" ilan ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde yerel kalkınmayı, sosyal gelişmeyi ve akademik başarıyı yükseltecek projelerle Gökçeada’yı olağanüstü güçlü bir vizyonla buluşturacağız. Hayata geçireceğimiz 11 proje ile adamızı kültürel olarak inkişaf etmiş, kalkınmış ve örnek gösterilen bir Ütopya Adası haline dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Tanıtılan projeler arasında Kültürden İrfana Seminerleri, Kamusal Nezaket Akademisi, Engelsiz Ada Vizyonu, Ailecek Ada Sporunda Beraber Varız Projesi gibi toplumun her kesimine dokunan başlıklar yer aldı. Projelerin; eğitim, sosyal yaşam, kültür, spor ve engelsiz yaşam alanlarında kalıcı etki oluşturması hedefleniyor.

2026 yılı boyunca uygulamaya alınacak projelerin, Gökçeada’nın bölgesel ve ulusal ölçekte marka değerini artırması, ada yaşamına katma değer sağlaması ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmesi bekleniyor.

