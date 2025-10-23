Gökçeada'da Kuvvetli Sağanak: 5 Bölgeye Heyelan, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Gökçeada'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece yarısı başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ilçenin 5 farklı bölgesinde heyelan meydana geldi. Gökçeada Kaymakamlığı tarafından aktarılan bilgilere göre yağış kısa sürede 150 milimetreye ulaşarak sele ve heyelana yol açtı.

Meydana gelen hasar ve etkilenen noktalar

Gece başlayan yağışla birlikte Kaleköy Ovası'nda geniş su birikintileri oluştu. Yağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ile Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelan

Yeni Bademli Köyü'nde tarım arazileri selden zarar görürken, Gökçeada Havalimanı çevresindeki altyapıda da tahribat oluştu. Havalimanı bölgesinde yapılan hızlı müdahale sayesinde altyapıdaki hasar kısa sürede giderildi.

Ekiplerin müdahalesi ve çalışmalar

Gökçeada Kaymakamlığı koordinasyonunda başta Gökçeada Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve İlçe Özel İdare ekipleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları hızlı ve koordineli şekilde sahada çalışıyor. Saat 06.30 sıralarında Gökçeada-Tepeköy kara yolunda heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede ulaşıma açıldı.

Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, yaz boyunca yapılan kanal temizlikleri ve dere ıslahları sayesinde zararın en aza indirildiğini belirterek tüm ekiplerin sahada çalışmalara devam ettiğini, yağmur sularından zarar gören ev ve iş yerlerinin temizliğine destek verildiğini ve hasar gören yolların kısa sürede kullanıma açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Atalay ayrıca ada halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasar tespit ve koordinasyon

Gökçeada Kaymakamlığı kaynaklı açıklamada, ilçe jandarma, belediye, karayolları ve mahalli idare ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sel ve heyelanın olumsuz etkilerinin kısa sürede kontrol altına alındığı, hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca vatandaşların can ve mal kaybı yaşamadığı vurgulandı.

Kaymakamın saha çalışmaları

Kaymakam Osman Acar'ın sabahın erken saatlerinden itibaren sahada incelemelerde bulunarak ekiplerle çalışmaları yerinde takip ettiği ve heyelanın yaşandığı bölgelerde çalışmaların koordine edildiği belirtildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi.