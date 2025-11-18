Gökçeada'da Tüm Feribot Seferleri İptal Edildi

Gökçeada'ya Tüm Feribot Seferleri İptal Edildi

Gestaş, Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle seferleri durdurdu

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yer alan tüm tarifeli seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

"Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Yolcuların ve bölge halkının ulaşım planlarını güncellemesi, resmi duyuruları ve Gestaş açıklamalarını takip etmesi öneriliyor.

