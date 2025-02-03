Gökçeada-Kabatepe Feribot Seferleri İptal Edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın için tüm feribot seferlerini olumsuz etkiledi.
GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruda, fırtınanın yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle, 1 Ekim tarihinde Kabatepe'den kalkması planlanan seferlerin kesin olarak iptal edildiği belirtilmiştir.
Ip+tal edilen seferler arasında:
- Kabatepe'den 09.00, 15.00 ve 19.00
- Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 17.00 seferleri
Yolcuların alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmesi önerilmektedir.