Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerinde İptal Oranı Artıyor

Çanakkale bölgesinde, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın gerçekleştirilecek bazı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada; Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferlerinin yanı sıra, Bozcaada'dan ise 07.00, 10.00 ve 14.00 seferlerinin iptal edildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, Kabatepe-Gökçeada hattında da Kabatepe’den 09.00 ve 13.00, Gökçeada’dan ise 07.00 ve 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyurulmuştur.

Yolcuların, seyahat planlarını bu durum doğrultusunda gözden geçirmeleri önerilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.