Göksu Travertenleri 2025'te Rekor Ziyaretçiyle Sezonu Kapatıyor

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki Göksu Travertenleri, turkuaz renkli göletleriyle öne çıkarak 07.12.2025 tarihi itibarıyla sezonu kapatıyor. Bölge, 2025 yılında 300 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

Proje ve ziyaretçi verileri

Giresun Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında başlatılan proje kapsamında 2022'de ziyarete açılan travertenlerin, açıldığı günden bu yana 3 yılda 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Sezon kapanışı ve ziyaret saatleri

Kuruma göre, Göksu Travertenleri yoğun kış şartları nedeniyle mart ayına kadar ziyaretlere kapalı olacak. Açıklamada, "Göksu Travertenleri 07.12.2025 tarihi itibarıyla sezonu kapatıyor. Havaların iyi gitmesi durumunda hafta sonları ziyarete açık olacak ancak hafta içi ziyarete kapalı olacaktır" denildi.

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, "GÖKSU TRAVERTENLERİ 07.12.2025 TARİHİ İTİBARIYLA SEZONU KAPATIYOR