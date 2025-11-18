Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Hakimevinde gerçekleştirilen Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısının açılış konuşmasında, engelli bireyleri merkeze alan sosyal politikaları güçlendirdiklerini belirtti.

Konuşmasında Bakan Göktaş, "Bugün ele alacağımız konular, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran ve Türkiye’nin sosyal devlet vizyonunu güçlendiren kararlı bir yol yürüdüğümüzün bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Eylem Planı ve İzleme

Bakan Göktaş, toplantının gündemindeki ana başlıklardan birinin Engelli Hakları Ulusal Eylem Planının 2024 yılına dair izleme raporu olduğunu açıkladı. Toplantı kapsamında mevcut kazanımların değerlendirilip, önümüzdeki dönemde daha güçlü ve etkili adımların çerçevesinin birlikte belirleneceğini vurguladı: "Bugün, hem mevcut kazanımları değerlendirecek hem de önümüzdeki dönemde daha güçlü ve etkili adımların çerçevesini birlikte belirleyeceğiz. Bu kapsamda toplantımızın ana gündem maddelerinden biri, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın 2024 yılına dair izleme raporunun görüşülmesidir".

2023-2025 dönemini kapsayan Eylem Planı'nın, 2030 Engelsiz Vizyonunun ilk adımı olduğunu belirten Göktaş, bu vizyonun üçer yıllık planlarla 2030’a kadar sürdürüleceğini aktardı. Ayrıca, "Şimdi önümüzde yeni bir görev var. 2026-2028 dönemini kapsayan 2’nci Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın hazırlıklarını tamamlamak. Beklentimiz, 2’nci Eylem Planı’nın daha güçlü bir şekilde uygulanması için tüm paydaşlarımızın somut katkı vermesidir" değerlendirmesini yaptı.

Kapsayıcı Eğitim Vurgusu

Toplantı gündemindeki bir diğer kritik başlık eğitimdi. Göktaş, kapsayıcı eğitimin yalnızca eğitim hakkı meselesi olmadığını, toplumsal bakışı dönüştüren stratejik bir alan olduğunu söyledi ve Kurul bünyesindeki çalışmalara atıfta bulundu:

"Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, kapsayıcı eğitim, sadece engelli bireylerin eğitim hakkıyla sınırlı bir mesele değildir. Aynı zamanda toplumun engelliliğe bakışını dönüştüren, eşitlik ve adalet anlayışımızı derinleştiren stratejik bir alandır. Bu yaklaşımda, eğitim ortamının öğrenciye uyum sağlaması esastır ve engelli öğrencilerimizin okullara erişimi, öğrenme süreçlerine tam ve etkin katılımı güvence altına alınır. Bugün engelli öğrencilerimiz; erişim, müfredat, öğretim yöntemleri ve değerlendirme süreçlerinde çeşitli güçlüklerle karşılaşabiliyor. Bu güçlüklerin aşılabilmesi için eğitim kurumların, yerel yönetimlerin, sivil toplumun ve tüm paydaşların hak temelli bir bakış açısıyla daha güçlü bir iş birliği içinde olması gerekiyor. Bu noktada, Kurulumuz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kapsayıcı Eğitim Alt Çalışma Grubumuzun ortaya koyduğu tespitler bizim için yol gösterici olacak. Önerileri, hem politika tasarımında hem sahadaki uygulamalarda güçlü bir rehber niteliği taşıyacak. Bu alanda kaydedilecek ilerleme sadece eğitim hakkının hayata geçmesi anlamına gelmeyecek. Aynı zamanda farkındalığı artıracak, önyargıları azaltacak ve herkesin potansiyelini gerçekleştirdiği daha kapsayıcı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacak."

Toplantı Detayları ve İş Birliği Mesajı

Göktaş, 2025 Aile Yılının engelli bireyler ve aileleri için daha güçlü ve erişilebilir destek mekanizmalarının hayata geçirildiği bir dönem olduğuna dikkati çekti: "Bugün ele alacağımız konular, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran ve Türkiye’nin sosyal devlet vizyonunu güçlendiren kararlı bir yol yürüdüğümüzün bir göstergesidir."

Bakan, engelli haklarını güçlendirme sürecinin temelinde güçlü iş birliği, koordinasyon ve ortak sorumluluk anlayışının bulunduğunu; Kurulun, kurumlar arası eşgüdümü sağlayan, uygulama süreçlerini izleyen ve politika geliştirme sürecine yön veren kurumsal bir yapı olarak stratejik rehberlik sunduğunu ifade etti. Bu sayede sahadaki hizmetlerin etkisinin arttığını ve çalışmaların bütüncül, sürdürülebilir biçimde ilerlediğini kaydetti.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "BUGÜN ELE ALACAĞIMIZ KONULAR, ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRAN VE TÜRKİYE’NİN SOSYAL DEVLET VİZYONUNU GÜÇLENDİREN KARARLI BİR YOL YÜRÜDÜĞÜMÜZÜN BİR GÖSTERGESİDİR" DEDİ.