Göktaş: Muhtarlar, Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli'nin Sahadaki Gücü

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, muhtarların Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli'nde sahadaki en güçlü yol arkadaşları olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 19:16
Toplantı ve Bakanın Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli Toplantısına katıldı.

Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda muhtarlarla bir araya geldiklerini bildirerek, sahadaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

"Her bir haneyi yakından tanıyan muhtarlarımız, ailelerimizin ihtiyaçlarının hızlıca belirlenmesi ve vatandaşlarımıza en uygun hizmet modelinin sağlanması noktasında sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımızdır."

Göktaş paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Yerelde kurduğumuz bu bağ sayesinde toplumsal dayanışmamızı büyütmeye ve kapsayıcılığımızı artırmaya devam edeceğiz. Kıymetli katılımları için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

