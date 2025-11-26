Göktaş: Yükselen Kadınlar Tırı ile Türkiye’nin Her Köşesine Ulaşacağız

Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı Ankara'dan Yola Çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tanıtım töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank iş birliğiyle hazırlanan Yükselen Kadınlar Programı çerçevesinde oluşturulan Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nın Ankara'dan yola çıkarak 9 ili ziyaret edeceğini ve ülkedeki girişimci kadınlara ulaşacağını duyurdu.

Programın hedefi ve kapsamı

Projenin amacı, kadınların girişimcilik yolculuğunda cesaret kazanmalarını, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve destek mekanizmalarına daha kolay erişmelerini sağlamak. Tır, sahada yüz yüze e-ticaret eğitimleri vererek kadınların yeni pazarlara açılmasına ve iş kurma süreçlerinde güçlenmelerine katkı sunacak.

Bakan Göktaş'ın açıklamaları

"Kadınların yeni işlerini kurarken onları bu yolculukta desteklemek bizler için mutluluk verici. Türkiye’nin dört bir yanında girişimci kadınlara ulaşacağız. Onların da hayallerini gerçekleştirmesine destek olacağız. Girişimcilik kalkınmanın vazgeçilmez bir türü. Kadın girişimciliği iyileşmenin, ilerlemenin, büyümenin de en güçlü dinamiklerinden biri. Kadınların iş hayatındaki varlığı aslında Türkiye’nin de bir gücü"

"Kadınların yeni pazarlara ulaşmalarını ve kalkınmanın güçlü aktörleri haline gelmelerini oldukça önemsiyoruz. 2025 Aile Yılı kadınların potansiyelini daha etkin kıldığımız bir yıl olmaya devam edecek. Bu kapsamda bu tür iş birliğini özellikle sürdürmeyi önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz. Bu iş birliğimizle sadece il bazlı değil, tüm Türkiye’deki kendi hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen her kadının yanında olmaya devam edeceğiz"

"Kadınların potansiyelini görünür kılan her çalışma ülkemizin güçlü yarınlarına atılmış bir imzadır. Bu inançla kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tırımızla Türkiye’nin dört bir yanında ulaşmadığımız yer kalmayacak. Bu kapsamda gerçekten önemli bir çalışma başlatıyoruz. Kadınlar, bir yandan kendi hayallerini gerçekleştirirken, aynı zamanda eğitimler alarak bizim bakanlığımızın diğer hizmetlerinden de faydalanma imkanı bulacak. Bir yandan kadınları güçlendirirken, bir yandan da onlara kadingirisimci.gov.tr üzerinden kurduğumuz platformlarda diğer bütün desteklerimizle hem eğitim almalarını hem de bu konuda onları bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. Yükselen kadınların, yükselen Türkiye’nin yolculuğu daim olsun, tırımızın yolu açık olsun."

