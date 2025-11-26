Göktaş: Yükselen Kadınlar Tırı ile Türkiye’nin Her Köşesine Ulaşacağız

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank iş birliğiyle hazırlanan Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nın Ankara'dan yola çıkarak 9 ili ziyaret edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:09
Göktaş: Yükselen Kadınlar Tırı ile Türkiye’nin Her Köşesine Ulaşacağız

Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı Ankara'dan Yola Çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tanıtım töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank iş birliğiyle hazırlanan Yükselen Kadınlar Programı çerçevesinde oluşturulan Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nın Ankara'dan yola çıkarak 9 ili ziyaret edeceğini ve ülkedeki girişimci kadınlara ulaşacağını duyurdu.

Programın hedefi ve kapsamı

Projenin amacı, kadınların girişimcilik yolculuğunda cesaret kazanmalarını, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve destek mekanizmalarına daha kolay erişmelerini sağlamak. Tır, sahada yüz yüze e-ticaret eğitimleri vererek kadınların yeni pazarlara açılmasına ve iş kurma süreçlerinde güçlenmelerine katkı sunacak.

Bakan Göktaş'ın açıklamaları

"Kadınların yeni işlerini kurarken onları bu yolculukta desteklemek bizler için mutluluk verici. Türkiye’nin dört bir yanında girişimci kadınlara ulaşacağız. Onların da hayallerini gerçekleştirmesine destek olacağız. Girişimcilik kalkınmanın vazgeçilmez bir türü. Kadın girişimciliği iyileşmenin, ilerlemenin, büyümenin de en güçlü dinamiklerinden biri. Kadınların iş hayatındaki varlığı aslında Türkiye’nin de bir gücü"

"Kadınların yeni pazarlara ulaşmalarını ve kalkınmanın güçlü aktörleri haline gelmelerini oldukça önemsiyoruz. 2025 Aile Yılı kadınların potansiyelini daha etkin kıldığımız bir yıl olmaya devam edecek. Bu kapsamda bu tür iş birliğini özellikle sürdürmeyi önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz. Bu iş birliğimizle sadece il bazlı değil, tüm Türkiye’deki kendi hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen her kadının yanında olmaya devam edeceğiz"

"Kadınların potansiyelini görünür kılan her çalışma ülkemizin güçlü yarınlarına atılmış bir imzadır. Bu inançla kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tırımızla Türkiye’nin dört bir yanında ulaşmadığımız yer kalmayacak. Bu kapsamda gerçekten önemli bir çalışma başlatıyoruz. Kadınlar, bir yandan kendi hayallerini gerçekleştirirken, aynı zamanda eğitimler alarak bizim bakanlığımızın diğer hizmetlerinden de faydalanma imkanı bulacak. Bir yandan kadınları güçlendirirken, bir yandan da onlara kadingirisimci.gov.tr üzerinden kurduğumuz platformlarda diğer bütün desteklerimizle hem eğitim almalarını hem de bu konuda onları bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. Yükselen kadınların, yükselen Türkiye’nin yolculuğu daim olsun, tırımızın yolu açık olsun."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ PROGRAMDA BİR KONUŞMA YAPTI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ PROGRAMDA BİR KONUŞMA YAPTI

TIRIN TANITIM TÖRENİ, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’IN KATILIMIYLA...

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama