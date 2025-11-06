Gölbaşı'nda motosiklet denetimi sürüyor

Adıyaman Gölbaşı'nda trafik polisleri, kask, evrak ve plaka kontrolleri yaparak motosiklet denetimlerini sürdürüyor; eksik evrak ve kural ihlallerine ceza uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:33
Trafik güvenliği için kapsamlı uygulama

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda, motosikletlerin evrakları kontrol edilirken, kask kullanımı, plaka uygunluğu ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığı titizlikle incelendi.

Denetimlerde eksik evrakı bulunan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Trafik ekipleri, yaz aylarında motosiklet kullanımının arttığına dikkat çekerek, sürücülerin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

