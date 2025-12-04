Gölcük'te Çiftlik Ulu Cami'nin temeli törenle atıldı

Gölcük'te depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Çiftlik Ulu Cami'nin yerine yapılacak yeni proje için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Gölcük İlçe Müftülüğü'nün talebi üzerine Gölcük Belediyesi ekiplerince yapılan performans analizinde yapı "göçme riski" taşıdığı tespit edilen Çiftlik Ulu Cami'nin yeniden inşası için çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü bitişiğindeki 2 bin 500 metrekare alana planlanan projeye katılımcılar arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Göçme durumunda tespiti

Yıkılan eski camiyle ilgili yapılan karot basınç deneyleri, beton test çekici raporları ile zemin etütlerinin incelenmesi sonucunda, yapının performans seviyesinin "göçme durumunda" olduğu ve güçlendirilmesinin teknik olarak uygun olmadığı belirlendi. Bu tespitin ardından güvenlik gerekçesiyle ibadete kapatılan caminin yerine, vatandaşların mağdur olmaması için 200 metrekare büyüklüğünde geçici prefabrik mescit kuruldu.

Proje ve kullanım alanı

Modern mimariyle inşa edilecek yeni Çiftlik Ulu Cami, bodrum, zemin, normal kat ve mahfil katından oluşacak. Projenin alt bölümü tek katlı otopark olarak planlanırken, tamamlandığında cami hem ibadethane fonksiyonunu yerine getirecek hem de bölgeye yeni bir meydan kazandıracak.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, törende şunları söyledi: "Bu eser, Çiftlik Mahallemizin değişmesi, güzelleşmesi açısından çok önemli bir eser olacak. Burada Büyükşehir Belediyemiz tarafından muazzam bir altyapı çalışması gerçekleştirildi. Hem camimiz hem de bu yapılan çalışmalar ilçemize ve özellikle mahallemize hayırlı uğurlu olsun".

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise projeyi değerlendirerek, "Şehrimizin dört bir yanında sizlerden aldığımız emanetle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir tarafta burada yapılacak otopark inşaatı, onun üstüne cami, caddelerde yapılacak işler ve meydan düzenlemesi, buranın gerçekten çehresini değiştirecek. Sıkıştığınız yerde her safhada Büyükşehir yanınızda olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde yeni caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

GÖLCÜK'TE DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKIM KARARI VERİLEN ÇİFTLİK ULU CAMİ'NİN YERİNE YAPILACAK YENİ PROJENİN TEMELİ ATILDI.