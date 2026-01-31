Gölcük Ulaşlı’da 3 Proje Tamamlanıyor: Kıyı Düzenlemesi, Kafe ve D-130 Alt Geçit

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:16
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük’ün Ulaşlı bölgesinde üç önemli projeyi hayata geçiriyor. Kıyı şeridi ıslahı ve sahil düzenlemesi, iki kafe yapımı ve D-130 Karayolu alt geçit projesi bölgenin çehresini değiştirmeyi amaçlıyor.

Hava muhalefeti nedeni ile deniz dalgalarının yükseldiği dönemlerde Ulaşlı sahil yolu ve çevredeki konutların su altında kalmasını önlemek amacıyla kıyı şeridi ıslahı ve sahil düzenleme işi yapılıyor.

Bölge halkının sosyal tesis ihtiyacını karşılamak amacı ile Ulaşlı Camii’nin her iki yanında 429 ve 409 metrekare büyüklüğünde iki kafe inşa ediliyor.

Son olarak, D-130 Karayolu alt geçit projesi ile Ulaşlı kuzey-güney aksında birleştirilecek; böylece trafiğin daha güvenli ve akıcı olması sağlanacak.

Büyükakın çalışmaları inceledi

Ulaşlı’ya değer katacak üç projede çalışmalar belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Projeleri yakından takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, üç projeyi de yaz sezonuna yetiştirmeyi planladıkları bilgisini verdi.

Başkanın değerlendirmesi

"Sahil bölgelerimizden Ulaşlı’da, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda üç önemli projeye başladık. Çalışmalarda herhangi bir sıkıntı yok. Yaz sezonu öncesinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu projeler tamamlandığında Ulaşlı cazibe merkezi bölgelerimizden biri olacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun"

"Yaz sezonuna yetiştirmeyi planladığımız projeler tamamlandığında Ulaşlı cazibe merkezi haline gelecek"

