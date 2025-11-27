Gölyaka’da 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğrencileri Fidan Dikti

Gölyaka'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, 'Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.S)' temasıyla orman koruma bilgilendirmesinin ardından fidan dikti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:02
Gölyaka’da minikler doğayla buluştu: Fidan dikimi yapıldı

Doğumunun 1500. yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.S) temasıyla Orman İşletme Müdürlüğü ve Gölyaka İlçe Müftülüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri fidan dikti.

Etkinlik Detayları

6 yaş Kur’an kursu öğrencilerine ormanların korunmasıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Bilgilendirmenin ardından öğrenciler, toprakla buluşturmak üzere fidanları dikti ve doğa sevgisini uygulamalı olarak deneyimledi.

Katılımcılar ve Bilgilendirme

Etkinliğe Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, Gölyaka İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İşletme Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve hocaları katıldı. Hülya Birtürk, orman yangınları, yangın sonrası yapılan çalışmalar ve ormanların korunmasının önemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın sonunda öğrencilere orman temalı çeşitli hediyeler verildi; etkinlik, hem eğitici hem de kalıcı bir çevre farkındalığı oluşturmayı hedefledi.

