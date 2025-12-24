DOLAR
Gömeç'ten Zeytin Uyarısı: İzinsiz Taşıma Hakkında Ceza

Balıkesir Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, izinsiz zeytin söküm ve taşımada idari ve cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:35
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden önemli açıklama

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ağaçlarının sökümü ve taşınması konusunda vatandaşlara ve üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, zeytin ağaçlarının sökümünün ve taşınmasının keyfi bir işlem olmadığı, bu sürecin Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün izni, bilgisi ve denetimi altında yürütüldüğü vurgulandı.

Duyuruda, yerinde inceleme yapılmadan, teknik şartlar sağlanmadan ve gerekli başvuru ile resmi prosedürler tamamlanmadan ağaç taşıma işlemine kesinlikle izin verilmediği belirtildi.

İzin verilen durumlarda ise ağaçların söküm şartları, taşıma şekli ve yeni dikim alanının kontrol edilerek kayıt altına alındığı ifade edildi.

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, izinsiz söküm ve taşıma tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım ve cezai işlem uygulanacağına dikkat çekti.

Açıklamada amacın zeytin varlığını korumak ve keyfi uygulamaların önüne geçmek olduğu belirtilerek, Müdürlük şu mesajı verdi: "Zeytin geleceğimizdir, korumak hepimizin sorumluluğudur".

