Gönül Dağı Ekibi Afyonkarahisar'da Buluştu

Gönül Dağı Ekibi Afyonkarahisar'da Hayranlarıyla Buluştu

TRT 1 ekranlarında her cumartesi yayınlanan Gönül Dağı dizisi oyuncuları, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında Afyonkarahisar'daydı. Etkinlikte dizinin senaristi Ali Kara ve yapımcısı Ferhat Eşsiz gibi önemli isimler konuşma yaptı.

Senarist Ali Kara'nın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Ali Kara, dizinin hazırlıkları Kovid-19 pandemisinden önce başladığını ifade etti. Kara, diziye ilham veren Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsü ile yola çıktıklarını belirtti:

"Gönül Dağı, hem aşamadığın bir dağ hem de iyileşemeyen bir yaradır. Bu düşünceden hareketle hikayemizi hazırladık. Her bölümde 100 sayfaya yakın senaryo yazıyoruz ve bu süreci bir ekip olarak yürütüyoruz" dedi.

Yapımcı Ferhat Eşsiz'in Duyguları

Ferhat Eşsiz, dizinin bugün beşinci sezonuna ulaştığını ve izleyici ile bağının güçlü kaldığını vurguladı:

"Bizi bize anlatan bir proje olarak yola çıktık. İzleyicimizin duygusal bağ kurduğu bir yapım olduğu için bu projeyi sürdürmeye devam ediyoruz".

Oyuncuların Duygularını Paylaştı

"Gülsüm Öğretmen" karakterini canlandıran Ulviye Karaca, Gönül Dağı'nın birlik ve beraberlik üzerine kurulu olduğunu ifade etti:

"Farklı kültürlerden gelsek de aynı bayrak altında yaşamayı öğreniyoruz".

Yavuz Sepetçi, canlandırdığı "Ciritçi Abdullah" rolü ile Anadolu geleneklerinin önemine dikkat çekti: "Bizim dizimiz yardımlaşma ve insani değerler üzerine kurulu bir yapım" dedi.

Genç Yetenek Ege Aydan'ın Heyecanı

Dizide belediye başkanı rolünü oynayan Ege Aydan, kendisini projeye dahil ediliş sürecini heyecanla anlattı.

Özlem Duyulan Değerler

"Selami" karakterini canlandıran Eser Eyüboğlu, dizinin insanların toprakla bağını güçlendirdiğini ifade etti.

Yoğun ilgiyle izlenen programa Afyonkarahisar İl Kültür Turizm Müdürü Yusuf Altın ve birçok izleyici katıldı. Festival, ABD'li sanatçı Della Miles konseri ile sona erecek.