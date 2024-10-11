DOLAR
34,27 -0,3%
EURO
37,5 0,02%
ALTIN
2.928,95 -1,47%
BITCOIN
2.132.784,03 -4,22%

Gönül Dağı Ekibi Afyonkarahisar'da Buluştu

Gönül Dağı dizisi oyuncuları ve yapımcıları, Afyonkarahisar'da düzenlenen festivalde izleyicilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:01
Gönül Dağı Ekibi Afyonkarahisar'da Buluştu

Gönül Dağı Ekibi Afyonkarahisar'da Hayranlarıyla Buluştu

TRT 1 ekranlarında her cumartesi yayınlanan Gönül Dağı dizisi oyuncuları, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında Afyonkarahisar'daydı. Etkinlikte dizinin senaristi Ali Kara ve yapımcısı Ferhat Eşsiz gibi önemli isimler konuşma yaptı.

Senarist Ali Kara'nın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Ali Kara, dizinin hazırlıkları Kovid-19 pandemisinden önce başladığını ifade etti. Kara, diziye ilham veren Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsü ile yola çıktıklarını belirtti:

"Gönül Dağı, hem aşamadığın bir dağ hem de iyileşemeyen bir yaradır. Bu düşünceden hareketle hikayemizi hazırladık. Her bölümde 100 sayfaya yakın senaryo yazıyoruz ve bu süreci bir ekip olarak yürütüyoruz" dedi.

Yapımcı Ferhat Eşsiz'in Duyguları

Ferhat Eşsiz, dizinin bugün beşinci sezonuna ulaştığını ve izleyici ile bağının güçlü kaldığını vurguladı:

"Bizi bize anlatan bir proje olarak yola çıktık. İzleyicimizin duygusal bağ kurduğu bir yapım olduğu için bu projeyi sürdürmeye devam ediyoruz".

Oyuncuların Duygularını Paylaştı

"Gülsüm Öğretmen" karakterini canlandıran Ulviye Karaca, Gönül Dağı'nın birlik ve beraberlik üzerine kurulu olduğunu ifade etti:

"Farklı kültürlerden gelsek de aynı bayrak altında yaşamayı öğreniyoruz".

Yavuz Sepetçi, canlandırdığı "Ciritçi Abdullah" rolü ile Anadolu geleneklerinin önemine dikkat çekti: "Bizim dizimiz yardımlaşma ve insani değerler üzerine kurulu bir yapım" dedi.

Genç Yetenek Ege Aydan'ın Heyecanı

Dizide belediye başkanı rolünü oynayan Ege Aydan, kendisini projeye dahil ediliş sürecini heyecanla anlattı.

Özlem Duyulan Değerler

"Selami" karakterini canlandıran Eser Eyüboğlu, dizinin insanların toprakla bağını güçlendirdiğini ifade etti.

Yoğun ilgiyle izlenen programa Afyonkarahisar İl Kültür Turizm Müdürü Yusuf Altın ve birçok izleyici katıldı. Festival, ABD'li sanatçı Della Miles konseri ile sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Ağrı'da Şiddete Tolerans Yok Mesajı
2
Şişli'deki Silahlı Saldırıda Kadın Hayatını Kaybetti
3
Ümraniye'de Şehit Olan Polis Memuru İçin İddianame Hazırlandı
4
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Gönül Dağı Ekibi Afyonkarahisar'da Buluştu
6
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş KTÜ'de Gerçekleştirildi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak