Gözleri yıllar sonra açılan kadın gördüklerine inanamadı

4 sene öne sağ gözünde yüzde 90 görme oranında kayıplar yaşanan Meryem Hakalmaz, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne tedavi için başvuruda bulunarak kontrol edilerek ameliyat kararı yönünde adım atıldı. 18 Eylül'de Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özge Sarıtaş tarafından ameliyat edildi. Operasyon sonrası sağ gözündeki görme kaybı son bularak tedavi sonrası taburcu olundu.

Deprem felaketinde gözlerinin görmediğini yalnızca yaşananların duyduğunu söyleyen Meryem Hakalmaz, gözünün açılmasıyla beraber çok kötü enkazlar gördüğünü ve içinin parçalandığını ifade etti. 4 yıl önce sağ gözünden bir ameliyat geçirerek tamamen görmemeye başlayan Meryem, enkazları görünce keşke görmeseydim ifadelerini kullandı.





Meryem Hakalmaz'ın kızı Fatma Özer annesinin yıkımlarını görmesiyle etkilendiğini belirterek annemin gözü açılmasıyla sonra enkazlar yaşandı. Gözlerinden akan yaşlarla beraber hala deprem konuşulduğunu belirten Özer, bu durumun kimsenin atlatamayacağını ifade etti.