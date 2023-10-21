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Gözleri yıllar sonra açılan kadın gördüklerine inanamadı

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Gözleri yıllar sonra açılan kadın gördüklerine inanamadı
Yıllar önce gözünü kaybeden 83 yaşındaki Meryem Hakalmaz, ameliyat ile eski sağlığına kavuştu. Gözünün görme yetisini kazanmasıyla beraber gördükleri karşısında şaşkınlığını koruyamadı.

4 sene öne sağ gözünde yüzde 90 görme oranında kayıplar yaşanan Meryem Hakalmaz, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne tedavi için başvuruda bulunarak kontrol edilerek ameliyat kararı yönünde adım atıldı. 18 Eylül'de Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özge Sarıtaş tarafından ameliyat edildi. Operasyon sonrası sağ gözündeki görme kaybı son bularak tedavi sonrası taburcu olundu.

Deprem felaketinde gözlerinin görmediğini yalnızca yaşananların duyduğunu söyleyen Meryem Hakalmaz, gözünün açılmasıyla beraber çok kötü enkazlar gördüğünü ve içinin parçalandığını ifade etti. 4 yıl önce sağ gözünden bir ameliyat geçirerek tamamen görmemeye başlayan Meryem, enkazları görünce keşke görmeseydim ifadelerini kullandı.

deprem enkaz

Meryem Hakalmaz'ın kızı Fatma Özer annesinin yıkımlarını görmesiyle etkilendiğini belirterek annemin gözü açılmasıyla sonra enkazlar yaşandı. Gözlerinden akan yaşlarla beraber hala deprem konuşulduğunu belirten Özer, bu durumun kimsenin atlatamayacağını ifade etti. 

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