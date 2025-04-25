Göztepe'nin Genç Taraftarı Yiğit Çetin, İlk Maçına Çıkıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Beşiktaş maçında dikkat çeken bir olay yaşandı. 14 yaşındaki Yiğit Çetin, bir gün önceden stada gizlice girerek kamera kaydı yaptı ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Şimdi ise Yiğit, takımı Göztepe'nin RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçta tribünde yerini alacak.

Malatya'da yaşayan Yiğit, komşularının etkisiyle Göztepe taraftarı olmuştu. Ancak, Kahramanmaraş depremleri sonrası ailesiyle birlikte İzmir'e taşınmak zorunda kaldı. Şimdi, gönül verdiği takımın şehrinde olmanın heyecanını yaşıyor. Maç günü stadyumun çevresinde coşkulu kalabalığa katılan Yiğit, gizlice girdiği stadda yaşadığı heyecanı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Ceyda Bölünmez Çankırı'dan Sürpriz Ziyaret

Yiğit'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekerken, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aileyi ziyaret etti. Yiğit'e isminin yazılı olduğu bir Göztepe forması hediye eden Çankırı, Yiğit'in stada girmesiyle ilgili hislerini de paylaştı. Aynı zamanda Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile görüşerek Yiğit'i maç davetiyle buluşturdu.

Yiğit Çetin'in Heyecanı

Yiğit, Göztepe'yi çok sevdiğini belirterek, "Göztepe maçını gizlice izleyecektim. Çok heyecanlıydım. Elim ayağım titriyordu," ifadelerini kullandı. Paylaşımının ardından çok sayıda mesaj aldığını belirten Yiğit, Ceyda ablanın kendisini arayarak forma hediye ettiğinden bahsetti.

Artık Göztepe maçlarına Passolig kart ile girecek olan Yiğit, kulübü ve futbolcuları İsmail Köybaşı ile Romuloyu çok sevdiğini, onlarla tanışmak istediğini de sözlerine ekledi. Pazartesi günü oynanacak maç öncesi büyük bir heyecan içinde olan genç taraftar, bu anı iple çekiyor.

Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı maçı izlemek için bir gün önceden stada gizlice giren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan 14 yaşındaki Yiğit Çetin, sarı-kırmızılı ekibin pazartesi günü Rams Başakşehir'i ağırlayacağı maçta ilk kez tribündeki yerini alacak. Çetin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı maçı izlemek için bir gün önceden stada gizlice giren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan 14 yaşındaki Yiğit Çetin, sarı-kırmızılı ekibin pazartesi günü Rams Başakşehir'i ağırlayacağı maçta ilk kez tribündeki yerini alacak. Çetin, AA muhabirine açıklama yaptı.