Grand İsias Hotel Davasında 6 Kamu Görevlisi Yargılanıyor

Grand İsias Hotel Davasında Yargılama Başladı

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirmesine dair yargı süreci başladı. Duruşmalara, 6 kamu görevlisi hakim karşısında çıkarken, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda görüldü.

Sanıklar Duruşmada Bulundu

Duruşmada sanıklardan O.B, M.S.A, A.K. ve F.K. hazır bulunurken, B.B. ile Y.G. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklardan B.B, 1995-2004 yılları arasında Adıyaman Belediyesi'nde çalıştığını belirterek, 1993 yılında Grand İsias Hotel'e yapı ruhsatı verildiğini, ancak daha sonra yapılan tadilatların, ruhsatla hiçbir benzerliği kalmadığını ifade etti.

İfadeler ve Beraat Talepleri

Sanıklardan Y.G, ruhsatın imzalanması sürecini detaylandırarak, 1993'teki başvuru üzerine imar yönetmeliği gereğince ruhsatı imzaladığını kaydetti. Diğer sanık O.S. ise teknik konularda bir yetkisi olmadığını ve evrakları sadece onaylamakla sınırlı kaldığını açıkladı. M.S.A. ise, binada yapılan tadilatların ruhsat almadığını öne sürerek, kaçak katlar için yapı kayıt belgesi alındığını dile getirdi. Her sanık, beraat talebinde bulundu.

Toplumdan Tepki ve Duyarlılık

Mahkeme heyeti duruşmaya ara verirken, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, duruşma öncesinde adliye girişinde sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurgulayan bir basın açıklaması yaptı. Dava sürecinin sonuçlarının, kamuoyunda büyük bir merakla takip edildiği ifade ediliyor.

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı. Depremde çocuklarını kaybeden aileler ellerinde pankartlarla Adliye binasına geldi.