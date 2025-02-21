Grand Pera Mart Ayında Klasik Müzik Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

Grand Pera, klasik müzikseverler için mart ayında birbirinden etkileyici konserlere ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:39
Grand Pera Mart Ayında Klasik Müzik Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

Grand Pera'da Klasik Müzik Büyüsü

İstanbul'un tarihi merkezlerinden biri olan Grand Pera, mart ayında klasik müzik konserleri ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Grand Pera'dan yapılan açıklamaya göre, 9 Mart tarihinde keman sanatçısı Özcan Ulucan ve kontrbas sanatçısı Onur Özkaya, "Duo Keman-Kontrbas" projesinin ilk konserini gerçekleştirecek.

Mozart’ın Eserleri İstanbul Gençlik Orkestrası ile Canlanacak

Devamında, 20 Mart'ta Ramis Sulu yönetimindeki İstanbul Gençlik Orkestrası, Emek Sahnesi’nde gerçekleştirecekleri konserde Sezai Kocabıyık (obua), Altuğ Tekin (korno), Evrim Güvenli (klarnet) ve Sertaç Çevikkol (fagot) ile birlikte ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerini yorumlayacak.

Camerata Concordia ile Ortak Akıllı Müzik Deneyimi

Bu yıl Kardeşlik Vakfı bünyesinde kurulan Camerata Concordia, Artun Hoinic şefliğinde ve Nil Kocamangil solistliğinde, 23 Mart'ta oda müziğinden senfonik formatlara uzanan repertuvarı ile dinleyicilerle buluşacak.

Biletler ve detaylı bilgi için biletinial.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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