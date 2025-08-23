Greene: ABD Vergi Mükellefleri Gazze'deki 'Soykırım'ı Fonluyor

Temsilciden Washington'a çağrı: Empati ve hesap sorma zamanı

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Amerikalı vergi mükelleflerinin parasıyla İsrail'in Gazze'de yürüttüğü uygulamalara tepki gösterdi. Greene, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu duruma ''sessiz kalmayacağını'' vurguladı.

Greene, konuşmasında ABD'nin İsrail'e sağladığı yardımı sayısal olarak da ortaya koydu: ABD vergi mükellefleri, İsrail'e askeri yardım için yılda 3,8 milyar dolar fon sağlıyor. Greene'ye göre bu durum, her ABD vergi mükellefinin İsrail'in askeri eylemlerine dolaylı olarak katkıda bulunduğu anlamına geliyor.

Temsilci Greene, "Sizin için durum nedir bilmem ama ben, hiçbir ilgim olmayan yabancı bir savaş yüzünden, yabancı bir ülkede yabancı bir halka karşı soykırımın bedelini ödemek istemiyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi ve ABD yönetimi ile siyasetçilere Filistin halkıyla empati kurma çağrısı yaptı.

Greene, Gazze'de yaşamını yitiren birçok masum insan ve çocuğa dikkat çekerek, bunların Hamas üyesi olmadığını belirtti. Ayrıca, siyasetçilere şöyle seslendi: "Gazze'deki Filistinlilere yapılanın aynısının Amerikan halkına yapılması ve dünyanın bu yapılanlara sessiz kalması durumunda nasıl hissedeceklerini sorgulasınlar. Bir masum yaşam değerliyken, başka bir masum yaşam değersiz midir?"

Geçen ay, Gazze'nin tek Katolik kilisesinin bombalanmasını ve sivil halkın "yok edilmesini" eleştiren Greene, aynı zamanda İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemine ayrılan 500 milyon dolarlık ABD fonunun engellenmesi için girişimde bulunmuş; İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını "soykırım" olarak nitelendiren ilk Cumhuriyetçi Kongre üyesi olmuştu.