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Gri Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonda, gri kategorideki terörist Özcan Günay etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 20:58
Gri Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Savur ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla ilgili bilgi verdi. "Zafer" kod adlı PKK/KCK mensubu Özcan Günay, "Gürz-21" operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildi.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonda J-SİHA ve zırhlı araçların desteği ile Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Operasyonel Tim (JOPER) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin yer aldığını açıkladı. Bu operasyon sonucunda, teröristin etkisiz hale getirildiği ve silahıyla birlikte yakalandığı bilgisi verildi.

Teröristin Geçmişi

Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristin 2014 yılında terör örgütüne katıldığını, 2018'de ise Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında bölücü terör örgütü saflarında bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çeşitli eylemler gerçekleştirdiği yönünde istihbari bilgilere ulaşıldığı aktarıldı.

Kahraman Güvenlik Kuvvetlerine Teşekkür

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini kutladı. "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" şeklinde konuşarak, güvenlik güçlerine duyduğu güveni bir kez daha vurguladı.

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Gri Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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