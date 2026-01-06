Gripli Çocuk Ne Zaman Okula Döner? 24 Saat Kuralı

Dr. İlter Paydur: Gripli çocuk, ateş düşürücü kullanmadan en az 24 saat ateşsiz ve genel durumu iyiyse okula dönebilir; ilk 3-4 gün bulaştırıcılık yüksek.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:20
Uzman Dr. İlter Paydur uyarıyor

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda grip vakaları artış gösterdi. Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uz. Dr. İlter Paydur, grip tanısı konmuş çocukların hastalıklarını okulda başkalarına bulaştırmaması için ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

Dr. İlter Paydur, gripte virüsün en bulaştırıcı olduğu dönemin ateşin olduğu ilk 3-4 günlük dönem olduğunu, özellikle ateşe eşlik eden öksürük, burun akıntısı ve hapşırığın bulaştırıcılığı artırdığını belirtti.

Klinikte uygulanan kritik ve güvenli kural ise şudur: Bir çocuk, ateş düşürücü kullanmadan en az 24 saat ateşsiz kalmalı ve genel durumu iyi olmalıdır. Bu şartlar sağlandıktan sonra çocuk okula dönebilir.

Dr. Paydur, ebeveynlere diğer çocukların sağlığını da düşünme çağrısı yaparak, 24 saat ilaç almadan ateşsiz kalamayan çocukların hastalığı bulaştırma riski yüksek olduğundan okula gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

