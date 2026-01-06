Gripli Çocuk Ne Zaman Okula Döner? 24 Saat Kuralı

Uzman Dr. İlter Paydur uyarıyor

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda grip vakaları artış gösterdi. Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uz. Dr. İlter Paydur, grip tanısı konmuş çocukların hastalıklarını okulda başkalarına bulaştırmaması için ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

Dr. İlter Paydur, gripte virüsün en bulaştırıcı olduğu dönemin ateşin olduğu ilk 3-4 günlük dönem olduğunu, özellikle ateşe eşlik eden öksürük, burun akıntısı ve hapşırığın bulaştırıcılığı artırdığını belirtti.

Klinikte uygulanan kritik ve güvenli kural ise şudur: Bir çocuk, ateş düşürücü kullanmadan en az 24 saat ateşsiz kalmalı ve genel durumu iyi olmalıdır. Bu şartlar sağlandıktan sonra çocuk okula dönebilir.

Dr. Paydur, ebeveynlere diğer çocukların sağlığını da düşünme çağrısı yaparak, 24 saat ilaç almadan ateşsiz kalamayan çocukların hastalığı bulaştırma riski yüksek olduğundan okula gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ÇOCUKLARDA GRİP VAKALARI ARTTI. GRİP TANISI KONMUŞ ÇOCUKLARIN HASTALIKLARINI OKULDA BAŞKA ÇOCUKLARA BULAŞTIRMAMASI İÇİN UYARILARDA BULANAN ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZ. DR. İLTER PAYDUR, "HASTA ÇOCUK İLAÇ KULLANMADAN 24 SAAT ATEŞSİZ KALABİLİYORSA O ZAMAN OKULA GİTMELİ. 24 SAAT İLAÇ ALMADAN ATEŞSİZ KALAMIYORSA HASATLIĞI BULAŞTIRMA İHTİMALİ YÜKSEK OLDUĞUNDAN, DİĞER ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN OKULA GİTMEMELİ" DEDİ.