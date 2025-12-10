DOLAR
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, yakalanmadan önce Büyükçekmece'de sokakta dolaştığı güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:38
Yalova'da terastan düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü ile ilgili soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önceki anları görüntülendi.

Görüntülerde sokakta yürürken görülüyorlar

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun İstanbul Büyükçekmece'de, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi sınırları içinde sokakta yürüdükleri anlar yer alıyor. Görüntüler, yakalanma öncesine ait hareketleri ve beraberliklerini gözler önüne seriyor.

Olay, 28 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana gelmiş, ünlü şarkıcı Güllü (52) pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümü üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış; Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi ekiplerince İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına alınıp Yalova’ya götürülmüştü.

Güvenlik kameralarına yansıyan bu yeni görüntüler, soruşturmanın seyri açısından önem taşıyor.

