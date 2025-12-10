Güllü'nün Ölümü: Kızı ve Arkadaşı İstanbul'da Gözaltında — Avukatlarından Açıklama

Güllü'nün Ölümü: Kızı ve Arkadaşı İstanbul'da Gözaltında

Yalova'da terastan düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan kızı ve arkadaşının avukatları basına açıklama yaptı.

Soruşturmada son durum

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Kasten adam öldürme" suçlaması yöneltildi. Şüphelilerin Yalova Emniyeti'ndeki işlemleri devam ediyor.

Avukatların açıklamaları

Avukat Aycan Sevsay yaptığı açıklamada: "Kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibari ile gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibarıyla da dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir. Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız."

Avukat Rahmi Çelik ise, "Müvekkilimin net bir şekilde kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiş gitmiştir konu bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

