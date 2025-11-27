Gülşen Orhan: Cizre "büyük kültür günleri" yaşıyor — Cezeri Kitap Fuarı

Gülşen Orhan: Cizre "büyük kültür günleri" yaşıyor

Cezeri’nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı ve Melaye Ciziri Sempozyumu öne çıktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre Kaymakamlığı tarafından Sanat ve Sevgi Sokağı’nda düzenlenen "Cezeri’nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı"nı gezdi. Etkinlikte 120 yayınevi ve birçok yazarın eserleri 80 stantta sergilendi; Orhan, program çerçevesinde gazeteci-yazar Yusuf Kaplan’ın söyleşisine de katıldı.

Fuarda çiçeklerle karşılanan Orhan, Cizre için kültürel canlanmanın belirgin olduğunu söyledi: "Cizre’nin büyük kültür günleri yaşadığını" ifade eden Orhan, bu tür etkinliklerin şehre, insanlara, kültüre ve medeniyete değer kattığını vurguladı.

Orhan ayrıca, "Yarın da Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenecek olan ve 100’e yakın yazarın, akademisyenin ve bilim insanının iştirak edeceği IV. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumunu var" diyerek sempozyumun önemine dikkat çekti. Orhan, "Bu etkinlikler Cizre için, Şırnak için ve Kürt kültürü için çok önemli. Kültür ve medeniyet, insanlarımızı ayağa kaldıran, şahlandıran etkinliklerdir" ifadelerini kullandı.

Geçmişte bölgenin uzun süre sessiz ve karanlık dönemler yaşadığını belirten Orhan, "Yıllardır bu büyük etkinliklerle coğrafyamız küllerinden yeniden doğuyor, yeniden şahlanıyor, yeniden bu şaşalı günlerine kavuşuyor" değerlendirmesinde bulundu. Orhan, sözlerini Sayın Cumhurbaşkanı’nın himaye ettiği projelere atıfta bulunarak sürdürdü ve benzer sempozyumların Şırnak, Van, Hakkari, Ağrı ve Mardin gibi illerde de gerçekleştiğini hatırlattı.

Program kapsamında Orhan, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile birlikte Yusuf Kaplan’ın kitaplarının bulunduğu standı ziyaret edip imzalı kitap aldı ve diğer eserleri inceledi. Daha sonra Şırnaklı yerel yazarların standını ziyaret eden Orhan, yazarlarla sohbet etti ve eserlerini tebrik etti.

