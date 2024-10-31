Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Cinsel Saldırı Suçundan Yakalandı

Cinsel Saldırı Sebebiyle Hapis Cezası Alan Başkan Yakalandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Gülüç Belde Belediyesinde çalışmalara katılan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Eskişehir'de yakalandı.

Mahkeme Süreci ve İtirazlar

Belediye personeli Duygu K. hakkında yaptığı taciz suçlaması nedeniyle açılan davada, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından Demirtaş'ın itirazı 15 gün önce esastan reddedildi. Bu durum hapis cezasının kesinleşmesine yol açtı.

Gözaltı ve Cezaevine Sevk

Kesinleşen hapis cezası nedeniyle Demirtaş'ın yakalanmasına yönelik emniyet güçleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, Eskişehir'de bir yakınının ikametinde olduğu tespit edilen Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Demirtaş, gerekli işlemler sonrasında Eskişehir'de cezaevine teslim edildi.

Davaların İçeriği

Demirtaş hakkında 2021 yılında işe başlayan Duygu K. tarafından cinsel taciz ve sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçlarından dava açılmıştı. Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanıldığı gerekçesiyle cezasında artırım yapılmış, ancak geleceği üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak indirim uygulanmış ve toplamda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmiştir. Ayrıca, sanık hakkında cinsel taciz suçundan verilen 10 ay hapis cezasının açıklanmasının geri bırakılması karara bağlanmıştır.