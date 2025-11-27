Gümüşhane'de Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Bıçaklı Saldırı: Kadın KTÜ Farabi'de Tedavi Altında

Gümüşhane'de boşanma sürecinde bıçaklı saldırı: Kurban tedavi altında

Gümüşhane'nin en işlek noktalarından Atatürk Caddesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi O.K. tarafından bıçaklanan genç kadın, Trabzon'da sevk edildiği hastanede tedavi görüyor.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, 29 yaşındaki N.K., arkadaşlarıyla konuştuğu sırada bir iş yerinin önünde arkadan yaklaşan O.K. tarafından defalarca bıçaklandı. Çevredeki esnaf, ellerindeki meyve kasalarıyla genç kadını koruyarak saldırganı uzaklaştırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri O.K.'yı gözaltına aldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.K., ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanma ve sevk

Yapılan kontrolde N.K.'nın dil kökünün kemiğinin kırıldığı ve dilinde kesikler oluştuğu tespit edildi. Kafasına alınan darbeler nedeniyle dikiş atılan, ayağındaki bıçak darbeleri nedeniyle üzerine basamayan kadın, ileri tetkik ve tedavi için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Aileden iddialar ve geçmiş saldırı

Olay sonrası konuşan yakınları, saldırganın madde ve alkol bağımlısı olduğunu ve yaklaşık 3-4 ay önce de benzer bir girişimde bulunduğunu söyledi. Genç kadının kardeşi E.K., aile fertlerinin daha önce emniyete şikayette bulunduğunu ancak emniyet görevlilerinin evine kadar refakat etmediğini iddia etti.

2 çocuk annesi N.K., dün öğle saatlerinde de karakola giderek eşinin tehditleri nedeniyle şikayette bulunduğunu belirtti. Olayın ardından çocukların önceki olay nedeniyle çocuk yurduna bırakıldığı ve ailenin saldırganın tekrar serbest kalmasına tepki gösterdiği aktarıldı.

Hukuki süreç

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, soruşturma ve yasal sürecin devam ettiği bildirildi. Aile, saldırganın bir an önce adalet önünde hesap vermesini talep ediyor.

SALDIRI SONUCU DİL KÖKÜNÜN KEMİĞİNİN KIRILMASI VE DİLİNDE KESİKLER OLUŞMASI NEDENİYLE KONUŞAMAZ HALE GELEN 2 ÇOCUK ANNESİ GENÇ KADIN, TRABZON'DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞADIĞI SALDIRININ ŞOKUNU ATLATMAYA ÇALIŞIYOR.