Gümüşhane'de Devrilen Araçta 4 Yaralı

Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazası

Gümüşhane'nin Akçahisar köyünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü Enes A. yönetimindeki 53 ACE 786 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi.

Yaralıların Durumu İyi

Kazada yaralanan sürücü Enes A. ile beraberindeki Adem A, Deniz A ve Mehmet G., Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı bir dinlenme tesisinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, olayın ne kadar hızlı geliştiğini gözler önüne serdi.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.