Gümüşhane'de Kayakçılar Şehir Merkezine Kayarak İndi

Gümüşhane'de Süleymaniye Mahallesi'nden kent merkezine kar üzerinde kayarak inen sporcular, izleyenlere renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:44
Kar yağışı Süleymaniye Mahallesi'nden renkli inişe dönüştü

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı, kayakçılar için fırsata dönüştü. Süleymaniye Mahallesi'nden başlayan iniş, sporcuların kent merkezine kadar devam etmesiyle dikkat çekti.

Yoğun karla kaplanan yolda kayak yapan sporcular, hem spor yaptı hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Zaman zaman zorlu anların yaşandığı inişte ortaya çıkan görüntüler renkli anlara sahne oldu.

Sporcular Burak Soydaş, oğlu İnan Soydaş ve Özgür Oytun Ören, kar yağışının bu tür etkinlikler için güzel bir fırsat sunduğunu belirterek, karın tadını çıkardıklarını söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

