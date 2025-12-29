Gün Işığı Kan Şekerini Düzenliyor: Cell Metabolism’den Önemli Bulgular

Cell Metabolism’te yayımlanan yeni bir araştırma, doğal gün ışığına maruz kalmanın vücudun şeker kullanımı ve enerji metabolizması üzerinde belirgin etkileri olduğunu ortaya koydu. Çalışmayı değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, gün ışığının metabolik sağlık açısından beklenenden çok daha önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Araştırmanın bulguları

Araştırma, özellikle tip 2 diyabetli bireyler üzerinde dikkat çekici sonuçlar verdi. Doç. Dr. Oral, "Araştırma, doğal gün ışığı alan ortamlarda bulunan bireylerde kan şekeri dalgalanmalarının daha az olduğunu ve kan şekerinin hedef aralıkta daha uzun süre kaldığını gösteriyor. Bu, diyabet yönetimi açısından oldukça önemli bir bulgudur" ifadelerini kullandı.

Günlük alışkanlıkların etkisi

Uzman, iş ve günlük yaşam düzeninin metabolik dengeyi etkileyebileceğini belirterek, "İş hayatımızda gün boyunca cam kenarında oturmak ya da doğal gün ışığı alan bir ortamda çalışmak bile kan şekeri dengesini olumlu yönde etkileyebilir" dedi. Bu öneri, basit düzenlemelerin bile pratik faydalar sağlayabileceğine işaret ediyor.

Enerji kullanımında kayma

Çalışmada ayrıca gün ışığına maruz kalan bireylerin vücutlarının karbonhidrat yerine daha fazla yağ yaktığı görüldü. Doç. Dr. Oral, "Bu durum metabolik esnekliğin arttığını ve enerji dengesinin daha sağlıklı kurulduğunu gösteriyor" şeklinde değerlendirdi.

Biyolojik saat ve sirkadiyen ritim

Araştırmanın temelinde biyolojik saatin rolü bulunuyor. Oral, "Doğal gün ışığı, sirkadiyen ritmi düzenleyen en güçlü çevresel faktörlerden biridir. Biyolojik saatin sağlıklı çalışması; insülin duyarlılığı, hormon salınımı ve enerji metabolizması üzerinde doğrudan etkilidir. Gün ışığından yoksun kapalı ortamlarda uzun süre kalmak bu dengeyi bozabiliyor" diye konuştu.

Uzman görüşleri ve çalışma bulguları, özellikle diyabet yönetimi ve genel metabolik sağlık için günlük yaşamda daha fazla doğal ışık almanın önemini öne çıkarıyor. Basit çevresel düzenlemeler, kan şekeri kontrolü ve enerji dengesinde olumlu etkiler yaratabilir.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. ALİHAN ORAL