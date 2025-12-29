DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,64 -0,04%
ALTIN
6.164,99 1,39%
BITCOIN
3.800.172,23 -1,01%

Gün Işığı Kan Şekerini Düzenliyor: Cell Metabolism’den Önemli Bulgular

Cell Metabolism’de yayımlanan çalışma, doğal gün ışığının kan şekeri dalgalanmalarını azalttığını ve enerji metabolizmasını yağ kullanımına kaydırdığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:40
Gün Işığı Kan Şekerini Düzenliyor: Cell Metabolism’den Önemli Bulgular

Gün Işığı Kan Şekerini Düzenliyor: Cell Metabolism’den Önemli Bulgular

Cell Metabolism’te yayımlanan yeni bir araştırma, doğal gün ışığına maruz kalmanın vücudun şeker kullanımı ve enerji metabolizması üzerinde belirgin etkileri olduğunu ortaya koydu. Çalışmayı değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, gün ışığının metabolik sağlık açısından beklenenden çok daha önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Araştırmanın bulguları

Araştırma, özellikle tip 2 diyabetli bireyler üzerinde dikkat çekici sonuçlar verdi. Doç. Dr. Oral, "Araştırma, doğal gün ışığı alan ortamlarda bulunan bireylerde kan şekeri dalgalanmalarının daha az olduğunu ve kan şekerinin hedef aralıkta daha uzun süre kaldığını gösteriyor. Bu, diyabet yönetimi açısından oldukça önemli bir bulgudur" ifadelerini kullandı.

Günlük alışkanlıkların etkisi

Uzman, iş ve günlük yaşam düzeninin metabolik dengeyi etkileyebileceğini belirterek, "İş hayatımızda gün boyunca cam kenarında oturmak ya da doğal gün ışığı alan bir ortamda çalışmak bile kan şekeri dengesini olumlu yönde etkileyebilir" dedi. Bu öneri, basit düzenlemelerin bile pratik faydalar sağlayabileceğine işaret ediyor.

Enerji kullanımında kayma

Çalışmada ayrıca gün ışığına maruz kalan bireylerin vücutlarının karbonhidrat yerine daha fazla yağ yaktığı görüldü. Doç. Dr. Oral, "Bu durum metabolik esnekliğin arttığını ve enerji dengesinin daha sağlıklı kurulduğunu gösteriyor" şeklinde değerlendirdi.

Biyolojik saat ve sirkadiyen ritim

Araştırmanın temelinde biyolojik saatin rolü bulunuyor. Oral, "Doğal gün ışığı, sirkadiyen ritmi düzenleyen en güçlü çevresel faktörlerden biridir. Biyolojik saatin sağlıklı çalışması; insülin duyarlılığı, hormon salınımı ve enerji metabolizması üzerinde doğrudan etkilidir. Gün ışığından yoksun kapalı ortamlarda uzun süre kalmak bu dengeyi bozabiliyor" diye konuştu.

Uzman görüşleri ve çalışma bulguları, özellikle diyabet yönetimi ve genel metabolik sağlık için günlük yaşamda daha fazla doğal ışık almanın önemini öne çıkarıyor. Basit çevresel düzenlemeler, kan şekeri kontrolü ve enerji dengesinde olumlu etkiler yaratabilir.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. ALİHAN ORAL

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. ALİHAN ORAL

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?
2
Cumhuriyeti Kuran Şehirler Ankara'da Taçlandı: TOBB ve Odalar Buluşması
3
Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 3 Polis Şehit, 8 Polis ve 1 Bekçi Yaralı — Ali Yerlikaya
4
Didim’de Mezarlıklar Aydın Büyükşehir’e Devredildi — Başkan Gençay: “Düzenli ve Eksiksiz Teslim Ettik”
5
Kapadokya Havalimanı kapasitesi üç katına çıkıyor — Nevşehir yeni terminale hazırlanıyor
6
İncirliova'da Deve Güreşleri İçin Girişimler Sürüyor
7
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yeni Yıl Coşkusu

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı