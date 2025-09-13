GÜNCELLEME 3 - Denizli'de krom madeninde göçük: 2 işçi kurtarıldı

Denizli Acıpayam'daki krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi, ekiplerin çabasıyla 25 ve 27 saatin ardından kurtarıldı; hastaneye sevk edildiler.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:34
Olay

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde dün kısmi bir göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler için bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri ile maden işçileri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları

Mahsur kalan işçilerden Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 25 saat sonra çıkarıldı. Diğer işçi Hüseyin Turan ise yaklaşık 27 saat sonra göçük altından kurtarıldı. Her iki işçi, bölgedeki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Vali Coşkun'un açıklaması

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Öncelikle hepimize çok geçmiş olsun. Acıpayam ilçemizin Karaismailler Mahallesi sınırları içindeki bir krom madeninde kısmi göçük meydana gelmişti. 2 işçi kardeşimiz kısmen göçük altında kalmıştı. İğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yürütüldü. Ondan dolayı süreç biraz uzadı. Çok şükür, 2 madenci kardeşimiz de salimen çıkarıldı. Şimdi hastaneye sevk ediliyorlar. Sağlık durumlarının iyi olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Bir daha böyle kazalar olmamasını temenni ediyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz.' dedi.

Soruşturma

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, göçükle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 'Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek.' dedi.

