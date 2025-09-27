Güncelleme: İsrail’in Gazze Saldırılarında 48 Filistinli hayatını kaybetti

Ölü sayısı güncellendi

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 48 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Cemel ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Şifa Hastanesi yetkilileri, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, orta kesimdeki Zuveyda beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze'nin doğusundaki Hacer Caddesi'nde Şurafa ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi; kaynaklar aynı saldırıda en az 13 kişinin halen enkaz altında olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği diğer saldırılarda ise ayrıca 26 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Not: İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 549 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 518 kişi de yaralandı.