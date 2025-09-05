DOLAR
GÜNCELLEME - Starmer'dan kabine değişikliği: Dışişleri, İçişleri ve Adalet'te yeni isimler

Keir Starmer, kabinesinde Dışişleri, İçişleri, Adalet ve Başbakan Yardımcılığı başta olmak üzere kapsamlı değişiklikler yaptı; bazı bakanlar görevden alındı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 22:35
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 14 aylık hükümetinde kapsamlı bir kabine revizyonuna gitti. Değişiklikler, Başbakan Yardımcısı ve Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimleri Bakanı Angela Rayner'ın vergi kaçırdığı iddialarının ardından istifa etmesiyle hız kazandı.

Atama detayları

Rayner'dan boşalan Başbakan Yardımcılığı koltuğuna Dışişleri Bakanı David Lammy atandı. Dışişleri Bakanlığı görevine ise İçişleri Bakanı Yvette Cooper getirildi.

İçişleri Bakanlığı koltuğunun yeni sahibi Adalet Bakanı Shabana Mahmood olurken, yeni Başbakan Yardımcısı David Lammy aynı zamanda Adalet Bakanlığı görevine de getirildi.

Geçen yıl 5 Temmuz'da kurulan İşçi Partisi hükümetinde önemli değişiklikler yapan Starmer, İskoçya Bakanı Ian Murray ile Avam Kamarasından Sorumlu Bakan Lucy Powell'ı görevden aldı.

Diğer atamalar

Pat McFadden, Kral 2. Charles'ın şahsi mülkü olan Lancaster Dükalığından Sorumlu Bakanlıktan alınarak Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı'na atandı; ondan boşalan koltuğa Darren Jones getirildi.

Steve Reed, Angela Rayner'ın istifasıyla boşalan Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığına atanırken, Reed'in yerine Emma Reynolds Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı olarak atandı.

Jonathan Reynolds ise kabinede Grup Başkanvekili olarak yer alacak. Ticaret Bakanlığı'na Peter Kyle, Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na Liz Kendall, İskoçya Bakanlığı'na Douglas Alexander ve Avam Kamarasından Sorumlu Bakanlığa ise Alan Campbell atandı.

Görevden alma tepkileri

Powell ve Murray, Rayner'la birlikte yeni kabinede görev verilmeyen üç bakan arasında yer aldı. Murray paylaştığı veda mektubunda şu ifadeleri kullandı: 'Kabineden ayrıldığım için büyük bir üzüntü yaşıyorum. Çok şey yapıldı, çok şey yapılacaktı.'

Resmi onay

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, yeni atamaların Kral 3. Charles tarafından onaylandığını duyurdu.

