Günde Yarım Paketten Fazla Sigara İçenlere Uyarı: Gırtlak Kanserinde Erken Tanı

Günde yarım paketten fazla sigara içenlere uyarı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Kutlar, gırtlak kanserinde erken tanının yaşam süresini doğrudan etkilediğini vurguladı. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi doktoru Kutlar, sigaranın gırtlak kanserinin en önemli risk faktörü olduğunu belirterek, özellikle yüksek risk grubundaki kişilere düzenli kontrolleri tavsiye etti.

Risk faktörleri ve belirtiler

Gırtlak kanseri, ses telleri ve çevresindeki dokularda gelişen kötü huylu tümörlerle ortaya çıkar. En önemli risk faktörü sigaradır. Opr. Dr. Gökhan Kutlar, günde yarım paket ve üzeri sigara içen kişilerde hastalığın görülme ihtimalinin belirgin şekilde arttığını söyledi. Hastalık genellikle ses kısıklığı, boğazda takılma hissi, yutkunma güçlüğü ve uzun süre geçmeyen boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir; bu şikâyetlerin sigara kullanan bireylerde dikkate alınması büyük önem taşır.

Erken teşhis ve önerilen kontroller

Erken evrede saptanan gırtlak kanserinin tedavisinde başarı oranları yüksektir. Opr. Dr. Gökhan Kutlar, erken evrede fark edilen gırtlak kanserinin lazer tedavisiyle yüzde 90’ın üzerinde başarıyla tedavi edilebildiğini belirtti ve bunun için erken teşhisin şart olduğunu kaydetti. Düzenli muayenenin tedavi başarısının en kritik unsuru olduğunu vurguladı.

Özellikle 40 yaş üzerinde olup günde yarım paketten fazla sigara içen kişilerin yılda en az iki kez kulak burun boğaz muayenesi ve endoskopik ses teli kontrolü yaptırmaları gerektiği belirtildi. Opr. Dr. Gökhan Kutlar sözlerini şu şekilde özetledi: Unutmayın ki; erken teşhis, hayat kurtarır.

OPR. DR. GÖKHAN KUTLAR