Gündem — 18 Ağustos 2025: Özgür Özel, Bakanların Gündemi ve Uluslararası Gelişmeler

18 Ağustos 2025 gündemi: Özgür Özel'in MYK toplantısı ve mitingi, bakanların programları, ekonomi verileri, dış politika gelişmeleri ve spor etkinlikleri.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:00
GÜNDEM / 18 Ağustos 2025 — ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gündem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve akşam saatlerinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılacak. (Ankara/10.30/Aydın/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama • Yürütme • Siyaset

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngilizce Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi'ne, Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutman Bilgilendirme Toplantısı'na ve TÜGVA Şanlıurfa Yaz Okulları Finali'ne iştirak edecek. (Ankara/09.30/11.00/Şanlıurfa/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi • Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı ile Devlet Su İşleri Kazıcı Yükleyici Teslim ve Dağıtım Töreni'ne katılacak. (Ankara/11.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yedpa Ticaret Merkezi ve İstanbul Gıda Toplantıcılar Çarşısı'nı ziyaret edecek, ayrıca Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği 11. Laleli Tekstil Giyim Alışveriş Festivali'nin açılışında yer alacak. (İstanbul/10.00/14.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sosyoekonomik seviye verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. (Ankara)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak. (İstanbul/10.00)

Dünya • Diplomasi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle bir araya gelecek. (Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze kentinin kuzeyinin işgalini öngören yeni planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu ortaya çıkan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinliği ile ilgili basın toplantısına katılacak, KKTC'de cimnastik salonu açılışı yapacak ve milli sporcularla buluşacak. Bakan Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. (İstanbul/11.00/Lefkoşa/16.30/18.00/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (İstanbul/21.30) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçıyla sona erecek. (Diyarbakır/21.30) (Fotoğraflı)

2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Türkiye Yelken Federasyonu ev sahipliğinde Fatih Belediyesi Kano Kürek Yelken Spor Merkezi'nde yapılacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

