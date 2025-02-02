Gündem: 2 Şubat 2025'te Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Gündem Özeti

2 Şubat 2025'te Türkiye'de ve uluslararası alanda dikkat çeken birçok etkinlik ve gelişme yaşanacak. İşte günün önemli başlıkları:

Politika ve Siyaset

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Toplantı 14:00'te başlayacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul’un Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek “Özgürlük İçin Barış” mitingine katılacak. Miting 13:00'te gerçekleştirilecek.

Dış Politika ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da çeşitli temaslarda bulunacak. Diğer yandan, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de sürdürülen ateşkes ve esir takası süreci izleniyor.

Suriye'deki durumu takip eden gelişmeler, Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarına ilişkin bilgilerle gün yüzüne çıkacak.

Spor Etkinlikleri

Türkiye'nin spor sahnesinde de hareketli bir gün yaşanacak:

Trendyol Süper Lig 'de 22. hafta maçları Adana Demirspor-Kasımpaşa , Göztepe-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmalarıyla devam edecek.

'de 22. hafta maçları , ve karşılaşmalarıyla devam edecek. Trendyol 1. Lig 'de 22. hafta maçları Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü ve diğer karşılaşmalarla tamamlanacak.

'de 22. hafta maçları ve diğer karşılaşmalarla tamamlanacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı , Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi medya günü düzenleyecek.

, Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi medya günü düzenleyecek. Vodafone Sultanlar Ligi 'nde 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

'nde 19. hafta karşılaşmaları yapılacak. Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası İstanbul'da Türkiye'nin Meksika ile karşılaşmasıyla sona erecek.

Bu tarihte gerçekleşecek birçok etkinlik, hem Türkiye hem de uluslararası arenada dikkatle şekilde izlenecek.

Hukuki Uyarı

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.