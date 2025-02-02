DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.595.686,94 0,75%

Gündem: 2 Şubat 2025'te Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

2 Şubat 2025'te Türkiye ve dünya genelinde önemli ziyaretler, spor etkinlikleri ve mitingler gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 09:00
Gündem: 2 Şubat 2025'te Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Gündem Özeti

2 Şubat 2025'te Türkiye'de ve uluslararası alanda dikkat çeken birçok etkinlik ve gelişme yaşanacak. İşte günün önemli başlıkları:

Politika ve Siyaset

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Toplantı 14:00'te başlayacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul’un Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek “Özgürlük İçin Barış” mitingine katılacak. Miting 13:00'te gerçekleştirilecek.

Dış Politika ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da çeşitli temaslarda bulunacak. Diğer yandan, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de sürdürülen ateşkes ve esir takası süreci izleniyor.

Suriye'deki durumu takip eden gelişmeler, Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarına ilişkin bilgilerle gün yüzüne çıkacak.

Spor Etkinlikleri

Türkiye'nin spor sahnesinde de hareketli bir gün yaşanacak:

  • Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçları Adana Demirspor-Kasımpaşa, Göztepe-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmalarıyla devam edecek.
  • Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçları Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü ve diğer karşılaşmalarla tamamlanacak.
  • A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi medya günü düzenleyecek.
  • Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.
  • Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası İstanbul'da Türkiye'nin Meksika ile karşılaşmasıyla sona erecek.

Bu tarihte gerçekleşecek birçok etkinlik, hem Türkiye hem de uluslararası arenada dikkatle şekilde izlenecek.

Hukuki Uyarı

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
Gündem: 2 Şubat 2025'te Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan İçin Taziye Mesajı
4
İsrailli Esir Ailelerinden Hükümete Tepki: Anlaşma Gecikti
5
Erdoğan: CHP'nin Sloganları Soygun ve Cinayet Temalı
6
Serbest Hoca Reşit Bozdağ Kimdir, Nereli? Neden Gündemde? Ne Oldu?
7
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı