Gündem 5 Ocak 2025: Önemli Siyasi ve Spor Etkinlikleri

5 Ocak 2025 Gündemi
Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Yenişehir Spor Salonu ile Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongrelerine katılacak. Rize'deki program saat 14.00'te, Trabzon'daki program ise saat 17.00'de başlayacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Programı
Özgür Özel, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne katılmak üzere Kars'a gidecek. Daha sonra Erzurum' Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Bu etkinlik 13.00'te başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aynı tarihte Kars'daki etkinliğe katılarak Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek. Program saati 09.30 olarak belirlenmiş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne 14.00'te katılacak. Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sonrası oluşan geçici yönetim çerçevesinde gelişmeler takip ediliyor. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin olaylar izlenmekte. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne katılacak. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'in 18. haftası Kasımpaşa-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak. Trendyol 1. Lig'de 18. hafta ise Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK ve Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler mücadeleleriyle devam edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes ve Karşıyaka-Fenerbahçe Beko karşılaşmaları olacak. Son olarak, Fransa Süper Kupası finali Paris Saint Germain ile Monaco arasında Katar'da gerçekleştirilecek. Önemli gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
Dünya Diplomasi Gelişmeleri
Bugünkü Spor Etkinlikleri
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Bu etkinlik 13.00'te başlayacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aynı tarihte Kars'daki etkinliğe katılarak Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek. Program saati 09.30 olarak belirlenmiş.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne 14.00'te katılacak.
Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sonrası oluşan geçici yönetim çerçevesinde gelişmeler takip ediliyor. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin olaylar izlenmekte.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne katılacak.
Ayrıca, Trendyol Süper Lig'in 18. haftası Kasımpaşa-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta ise Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK ve Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler mücadeleleriyle devam edecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes ve Karşıyaka-Fenerbahçe Beko karşılaşmaları olacak.
Son olarak, Fransa Süper Kupası finali Paris Saint Germain ile Monaco arasında Katar'da gerçekleştirilecek.
Önemli gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.