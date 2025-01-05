Gündem 5 Ocak 2025: Önemli Siyasi ve Spor Etkinlikleri

5 Ocak 2025 Gündemi

Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Yenişehir Spor Salonu ile Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongrelerine katılacak. Rize'deki program saat 14.00'te, Trabzon'daki program ise saat 17.00'de başlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Programı