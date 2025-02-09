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Gündem: 9 Şubat 2025'te Spor ve Diplomasi Dünyasında Önemli Gelişmeler

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin gelişmeleri ve Türkiye'deki spor etkinlikleri günün odak noktası.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:00
Gündem: 9 Şubat 2025'te Spor ve Diplomasi Dünyasında Önemli Gelişmeler

Dünya Diplomasi

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler, uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu.

Spor Dünyasında Bugün Neler Oluyor?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Romanya ile karşı karşıya gelecek. Maç, Ploieşti kentinde saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında heyecan dolu maçlar devam ediyor. Bugün Kasımpaşa - Çaykur Rizespor, Galatasaray - Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe ve Onvo Antalyaspor - RAMS Başakşehir maçları oynanacak. Bu kritik maçların saatleri İstanbul ve Antalya'da 13.30 ve 19.00 olarak belirlenmiş.

Aynı zamanda Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor, Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü ve Solwie Energy Fatih Karagümrük - Central Hospital Ümraniyespor maçları ile sona erecek.

Nesine 3. Lig gruplarında 19. hafta müsabakaları tamamlanacakken, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları da gerçekleştirilecek.

Basketbol tutkunları için Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Semt 77 Yalovaspor - Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa - Anadolu Efes ve Onvo Büyükçekmece Basketbol - TOFAŞ maçları önemli anlara sahne olacak.

Voleybolseverler için Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları dikkat çekecek; Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor - Zerenspor, Fenerbahçe Medicana - VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor - Aras Kargo, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray Daikin ve Nilüfer Belediyespor Eker - Beşiktaş maçları oynanacak.

Her iki ligde de yer alan takımların karşılaşmaları bugün çeşitli şehirlerde gerçekleşecek.

Hentbol severler için ise Kadınlar Süper Lig'inde 16. hafta Köyceğiz Belediyespor - Nilüfer Belediyespor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak. Erkekler Süper Lig'inde de Ortahisar Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak ve Adasokağı - Yenimahalle Belediyespor maçları heyecanla bekleniyor.

Bugün yaşanacak tüm bu gelişmeler, sporseverlerin ve uluslararası toplumun dikkatini çekecek.

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