Gündem Özeti — 13 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Dünya ve Spor

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GENEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali programına iştirak edecek. (İstanbul/14.30/19.00)

YASAMA · YÜRÜTME · SİYASET

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyecek; avukatlarla bir araya gelecek; Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını, Adliyeyi ve Baroyu, Ticaret Borsasını, Ticaret Odasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ve şehit ailesini ziyaret edecek. (Balıkesir/10.30-18.30)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek; "Nar Yapan Eller Kadın ve İşletme Kooperatifi" Hasbihal Restoran için "Aile Dostu" tabelası verilmesi programına ve İç Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak. (Nevşehir/12.00-15.15)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek; Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılacak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak. (Samsun/10.00-18.20)

EKONOMİ · FİNANS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pertek-Hozat Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli Yolu ve Çemişgezek-Hozat Yolu'nun toplu açılış törenine katılacak. (Tunceli/11.00)

DÜNYA · DİPLOMASİ

Bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor: İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu oluşan kriz, Gazze ve Kudüs merkezli haber akışıyla izleniyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçları; ikas Eyüpspor-Galatasaray, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Beşiktaş-RAMS Başakşehir, Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmalarıyla başlayacak. (İstanbul/17.00/17.00/20.00/Samsun/17.00/Konya/20.00)

Trendyol 1. Lig 5. hafta müsabakalarında Boluspor-Manisa FK, İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor, Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer ve Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK maçları oynanacak. (Bolu/İstanbul/16.00/Sivas/Çorum/19.00)

Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta müsabakaları, Nesine 3. Lig'in 2. haftasında 3. Grup maçları ile 1, 2 ve 4. Grup müsabakaları başlayacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek; ardından teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco için imza töreni gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00/12.00)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 12-28 Eylül'de Filipinler’in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası G Grubu ilk maçında Japonya ile karşılaşacak. (Manila/09.00)

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Depsaş Enerji, Kosova'nın KH Besa Famgas takımını ağırlayacak. (Ankara/13.00)

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçı oynanacak. (Eskişehir/16.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta Göztepe-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak. (İzmir/16.00)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.