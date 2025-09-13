Gündem Özeti — 13 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Dünya ve Spor

13 Eylül 2025 gündem özeti: Bakan ziyaretleri, CHP programı, Trendyol Süper Lig maçları ve Gazze-Kudüs krizindeki gelişmeler.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:00
Gündem Özeti — 13 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Dünya ve Spor

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GENEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali programına iştirak edecek. (İstanbul/14.30/19.00)

YASAMA · YÜRÜTME · SİYASET

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyecek; avukatlarla bir araya gelecek; Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını, Adliyeyi ve Baroyu, Ticaret Borsasını, Ticaret Odasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ve şehit ailesini ziyaret edecek. (Balıkesir/10.30-18.30)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek; "Nar Yapan Eller Kadın ve İşletme Kooperatifi" Hasbihal Restoran için "Aile Dostu" tabelası verilmesi programına ve İç Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak. (Nevşehir/12.00-15.15)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek; Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılacak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak. (Samsun/10.00-18.20)

EKONOMİ · FİNANS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pertek-Hozat Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli Yolu ve Çemişgezek-Hozat Yolu'nun toplu açılış törenine katılacak. (Tunceli/11.00)

DÜNYA · DİPLOMASİ

Bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor: İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu oluşan kriz, Gazze ve Kudüs merkezli haber akışıyla izleniyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçları; ikas Eyüpspor-Galatasaray, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Beşiktaş-RAMS Başakşehir, Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmalarıyla başlayacak. (İstanbul/17.00/17.00/20.00/Samsun/17.00/Konya/20.00)

Trendyol 1. Lig 5. hafta müsabakalarında Boluspor-Manisa FK, İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor, Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer ve Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK maçları oynanacak. (Bolu/İstanbul/16.00/Sivas/Çorum/19.00)

Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta müsabakaları, Nesine 3. Lig'in 2. haftasında 3. Grup maçları ile 1, 2 ve 4. Grup müsabakaları başlayacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek; ardından teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco için imza töreni gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00/12.00)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 12-28 Eylül'de Filipinler’in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası G Grubu ilk maçında Japonya ile karşılaşacak. (Manila/09.00)

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Depsaş Enerji, Kosova'nın KH Besa Famgas takımını ağırlayacak. (Ankara/13.00)

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçı oynanacak. (Eskişehir/16.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta Göztepe-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak. (İzmir/16.00)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Iryna Zarutska Cinayetinde Zanlının Ölüm Cezası Verilmeli
2
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 Yıldır Papağanlara Özel İlgi
3
Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor
4
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı
6
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak