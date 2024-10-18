Gündem Özeti: 18 Ekim 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Etkinlikler
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri çerçevesinde TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında düzenlenecek dostluk maçını takip edecek. (Ankara/10.00)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da Alanya ve Gazipaşa ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek ve 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'ne katılacak. (Antalya/10.30-11.30-14.00-14.30-15.00)
Yasama-Yürütme-Siyaset
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'da Seydikemer Adalet Binası ve Ceza İnfaz Kurumu Adalet Camisi açılışlarına katılacak. (Muğla/10.30-12.30-16.00)
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na iştirak edecek. (İstanbul/14.00)
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Siirt’te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılarak Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (Siirt/15.00-15.30-18.00-19.00)
Ekonomi-Finans
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılacak. (İstanbul/09.30)
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar toplantısına katılacak. (Bişkek)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Pasifik Euresia Demiryolu İşletmeciliği İlk Yük Treni’ni Uğurlama Töreni’ne katılacak. (İstanbul/10.00)
- Merkez Bankası, ağustos ayına ait uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dünya-Diplomasi
- 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek.
- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci günü Brüksel'de devam edecek.
- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.
Güncel
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da uluslararası ilahiyat sempozyumuna katılıp önemli etkinliklere iştirak edecek. (İstanbul/09.30/10.30/12.56)
Kültür-Sanat
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı ile İstanbul'da 'Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı' imzalayacak. (İstanbul/13.30)
- 12. Boğaziçi Film Festivali, İstanbul'da Atlas 1948 Sineması'nda açılış yapacak. (İstanbul/20.00)
Spor
- Trendyol 1. Lig'de, Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçı saat 20.00'de başlayacak. (Ankara/20.00)
- THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Olympiakos takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.30)
- Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu düzenlenecek. (Ankara/10.00)
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