Gündem Özeti: 18 Ekim 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri çerçevesinde TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında düzenlenecek dostluk maçını takip edecek. (Ankara/10.00) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da Alanya ve Gazipaşa ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek ve 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'ne katılacak. (Antalya/10.30-11.30-14.00-14.30-15.00)

Yasama-Yürütme-Siyaset

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'da Seydikemer Adalet Binası ve Ceza İnfaz Kurumu Adalet Camisi açılışlarına katılacak. (Muğla/10.30-12.30-16.00) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na iştirak edecek. (İstanbul/14.00) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Siirt’te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılarak Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (Siirt/15.00-15.30-18.00-19.00)

Ekonomi-Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılacak. (İstanbul/09.30) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar toplantısına katılacak. (Bişkek) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Pasifik Euresia Demiryolu İşletmeciliği İlk Yük Treni’ni Uğurlama Töreni’ne katılacak. (İstanbul/10.00) Merkez Bankası, ağustos ayına ait uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya-Diplomasi

3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci günü Brüksel'de devam edecek. İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da uluslararası ilahiyat sempozyumuna katılıp önemli etkinliklere iştirak edecek. (İstanbul/09.30/10.30/12.56)

Kültür-Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı ile İstanbul'da 'Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı' imzalayacak. (İstanbul/13.30) 12. Boğaziçi Film Festivali, İstanbul'da Atlas 1948 Sineması'nda açılış yapacak. (İstanbul/20.00)

Spor

Trendyol 1. Lig'de, Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçı saat 20.00'de başlayacak. (Ankara/20.00) THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Olympiakos takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.30) Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu düzenlenecek. (Ankara/10.00)

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