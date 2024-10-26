Gündem Özeti / 26 Ekim 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli etkinliklere katılacak. Bu etkinlikler arasında Karlıova Kaymakamlığı önünde Doğalgaz Meşale Yakma Töreni, Bingöl Üniversitesi akademik yıl açılışı, üniversitenin Geliştirme Vakfı Binası Temel Atma Töreni ve Bingöl Halk Kütüphanesi önünde Toplu Açılış Programı yer alıyor. Ziyaretlerin saatleri ise 10.45, 12.15, 13.15 ve 14.45 olarak belirlenmiştir.

Yasama Yürütme Siyaset

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Hakkari Yüksekova İlçe Kongresi'ne katılacak. (Hakkari/13.30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek 130 bininci konut teslimi ve kura çekimine katılacak. (Hatay/14.00) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziya Gökalp Sempozyumu'na katılacak. (Ankara/14.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/10.15) Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Patnos AK Parti İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve sektör temsilcileriyle toplantı yapacak. (Ağrı/10.30-15.30)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Spor Müsabakaları

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor, Kasımpaşa-Samsunspor ve Göztepe-Trabzonspor karşılaşmaları yapılacak. (Mersin/13.30/İstanbul/16.00/İzmir/19.00) Trendyol 1. Lig'de de 10. hafta mücadeleleri devam edecek. (İstanbul/Çorum/13.30/Şanlıurfa/16.00/Ankara/19.00) Nesine 2. Lig ve 3. Lig gruplarında çeşitli maçlar yapılacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında önemli karşılaşmalar oynanacak. (Yalova/İzmir/İstanbul) ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta müsabakaları yapılacak. (İstanbul/Ankara/Mersin) Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçları gerçekleştirilecek. (İstanbul/Ankara/İzmir) Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda takımlar mücadele verecek. (Baia Mare/Pancevo)

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