Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündem Özeti - 9 Eylül 2024

Bugünün önemli gelişmeleri, eğitim yılı başlangıcı, CHP kutlamaları ve spor etkinlikleriyle dolu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:00
Gündem Özeti - 9 Eylül 2024

Önemli Gelişmeler

CHP Kutlamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir ve 3. Genel Başkan Bülent Ecevit ile 4. Genel Başkan Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret edecek. Özel, ayrıca Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak ve Cumhuriyet Halk Partisi Müzesi'nin açılışına iştirak edecek. (Ankara/09.30/10.30/15.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Eğitim Yılı Başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 20 milyondan fazla öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu açılış için Arjantin İlkokulunda düzenlenecek törene katılacak. (Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1. Toplantısı'na katılacak. (Astana/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına dair finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalesini gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya Diplomasi

Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 8. toplantısı gerçekleştirilecek. (Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da bir barışçıl protesto sırasında öldürüldü; bu olaya dair gelişmeler izleniyor. (Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları ve Hizbullah'a yönelik başlattığı önleyici saldırılar da uluslararası gündemin önemli başlıkları arasında. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Haberler

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölü bulunmasına dair gelişmeler takibe alındı. (Fotoğraflı-Görüntülü)

AA İstanbul Ofisi'nde 'Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler' forumu düzenlenecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B 4. Grup'taki ikinci maçında Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda ile karşılaşacak. (İzmir/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta Afyonspor ile İskenderunspor arasında oynanacak. (Afyonkarahisar/19.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftası Spor Toto ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek. (Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılacak; Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi belli olacak. (Nyon/14.00)

Hukuki Uyarı

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet aracılığıyla sağlanan her türlü bilgi, abone olmayanlarca kullanılamaz. Abonelerimiz, sözleşme kapsamı dışındaki yayınları çoğaltamaz ve başkalarına aktaramazlar. Bu kurallara uymayanlar hakkında hukuki ve cezai işlemler yapılabilecektir.

İLGİLİ HABERLER

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!