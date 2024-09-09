Gündem Özeti - 9 Eylül 2024

Önemli Gelişmeler

CHP Kutlamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir ve 3. Genel Başkan Bülent Ecevit ile 4. Genel Başkan Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret edecek. Özel, ayrıca Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak ve Cumhuriyet Halk Partisi Müzesi'nin açılışına iştirak edecek. (Ankara/09.30/10.30/15.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Eğitim Yılı Başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 20 milyondan fazla öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu açılış için Arjantin İlkokulunda düzenlenecek törene katılacak. (Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1. Toplantısı'na katılacak. (Astana/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına dair finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalesini gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya Diplomasi

Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 8. toplantısı gerçekleştirilecek. (Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da bir barışçıl protesto sırasında öldürüldü; bu olaya dair gelişmeler izleniyor. (Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları ve Hizbullah'a yönelik başlattığı önleyici saldırılar da uluslararası gündemin önemli başlıkları arasında. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Haberler

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölü bulunmasına dair gelişmeler takibe alındı. (Fotoğraflı-Görüntülü)

AA İstanbul Ofisi'nde 'Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler' forumu düzenlenecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B 4. Grup'taki ikinci maçında Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda ile karşılaşacak. (İzmir/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta Afyonspor ile İskenderunspor arasında oynanacak. (Afyonkarahisar/19.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftası Spor Toto ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek. (Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılacak; Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi belli olacak. (Nyon/14.00)

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