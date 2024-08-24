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Gündem Özeti: Siyasi Ziyaretler ve Spor Mücadeleleri

24 Ağustos 2024 tarihli etkinliklerde siyasi ziyaretler ve spor karşılaşmaları öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 09:00
Gündem Özeti: Siyasi Ziyaretler ve Spor Mücadeleleri

24 Ağustos 2024 Gündemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te partinin il başkanlığını ve Şehitkamil Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Ayrıca, Fıstık Mitingi'ne de katılmayı planlıyor.

(Gaziantep/15.00 - 16.30 - 18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Aktiviteleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi’nin İsrail bombardımanını konu alan "Şifa Hastanesi: 14 Günlük Vahşet" belgeselinin Türkiye tanıtımına katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Kastamonu/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Karşılaşmaları

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Net Global Sivasspor ve Eyüpspor ile Bodrum FK ve Konyaspor maçları yapılacak.

(Sivas/19.15 - Muğla/21.45) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında; Iğdır FK ile Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ile Manisa FK, Bolu ile Erokspor ve Ankaragücü ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

(Iğdır/17.00 - İstanbul/19.15 - Bolu/21.45 - Ankara) (Fotoğraflı)

FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek. Türkiye'nin de üçüncülük maçı bulunmakta.

(Konya/18.00) (Fotoğraflı)

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