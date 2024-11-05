Gündemdeki Önemli Tarihler ve Olaylar

5 Kasım 2024 Gündem Özeti

Bugün Türkiye’de ve dünya genelinde çeşitli önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte dikkat çeken bazı olaylar:

İkili Görüşmeler ve Toplantılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılacak. Manas Nişanı takdim edilecek ve Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı'nın düzenlediği akşam yemeğine katılacak.

Akademik Açılış Törenleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. Bunun yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Oturumu'nun kapanış programına da iştirak edecek.

Siyasi Etkinlikler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit'i anma törenine katılacak ve partisinin Meclis grup toplantısında yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılım gösterecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile parti genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirecek.

Parasal ve Ekonomik Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Dünyada Gelişen Durumlar

ABD, 2024 yılı başkanlık ve kongre seçimleri için halk sandık başına gidecek. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de dikkatle takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu için kura çekimi gerçekleştirilecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Öte yandan Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Promitheas ekibini ağırlayacak.

Kuzeyboru voleybol takımı Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk ederken, Türk Hava Yolları Karadağ'ın Herceg Novi takımıyla karşılaşacak.