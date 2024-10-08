Güneş Sitesi İstanbul'da 'Yarısı Bizden' Projesiyle Yenileniyor

İstanbul Güneş Sitesi Yenileniyor

İstanbul'un Güneş Sitesi, 'Yarısı Bizden' programı ile kapsamlı bir yenileme sürecine giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu projenin desteklenmesi amacıyla faizsiz hibe ve inşaat destekleri sağlamaktadır.

Bakanlıktan Açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hak sahiplerinin tamamen uzlaşma sağladığı Güneş Sitesi'nde yeni konutlar devlet güvencesi ile inşa edilecek” ifadesine yer verildi. Bu kapsamda, mevcut siteye ait sekiz blokun yerinde yapılan yeni konutlarla birlikte yaşam alanları da oluşturulacak.

Bakan Kurum'dan Bilgilendirme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yarısı Bizden” programıyla vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti. Kurum, bu çerçevede 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma yardımı sağlandığını ifade etti.

Uzlaşma ile Dönüşüm

Kurum, alan bazlı dönüşüm projelerinde, “Vatandaşımız uzlaşma sağladığında biz devreye giriyoruz” diyerek bu tür projelerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, riskli yapıları dönüştürmek isteyenler için önemli mali destekler sunduklarını ve yeni konutların TOKİ ve Emlak Konut güvencesi ile inşa edildiğini açıkladı.

Söz konusu proje ile ilgili olarak, inşaatı devam eden Güneş Sitesi'nin güncel görüntüleri de paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için "Yarısı Bizden" uygulaması ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliğiyle de inşaat desteği veriyor. Kentsel dönüşüme girecek yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için "Yarısı Bizden" uygulaması ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliğiyle de inşaat desteği veriyor. Kentsel dönüşüme girecek yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için "Yarısı Bizden" uygulaması ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliğiyle de inşaat desteği veriyor. Kentsel dönüşüme girecek yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için "Yarısı Bizden" uygulaması ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliğiyle de inşaat desteği veriyor. Kentsel dönüşüme girecek yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için "Yarısı Bizden" uygulaması ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliğiyle de inşaat desteği veriyor. Kentsel dönüşüme girecek yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için "Yarısı Bizden" uygulaması ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliğiyle de inşaat desteği veriyor. Kentsel dönüşüme girecek yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için "Yarısı Bizden" uygulaması ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliğiyle de inşaat desteği veriyor. Kentsel dönüşüme girecek yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.