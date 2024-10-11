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Güney Afrika'da 74 Kız Öğrenci Gıda Zehirlenmesinden Hastaneye Kaldırıldı

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde 74 kız öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:05
Güney Afrika'da 74 Kız Öğrenci Gıda Zehirlenmesinden Hastaneye Kaldırıldı

Güney Afrika'da Gıda Zehirlenmesi Vaka Sayısı Artıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde son günlerde gıda zehirlenmesi vakalarının artışı dikkat çekiyor. Eyaletin Sanayi ve Sağlık Departmanı, Batı Rand bölgesindeki üç okuldan toplam 74 kız öğrencinin gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

Ölümler ve Diğer Vaka Rakamları

Johannesburg'da bu hafta başında yaşanan bir başka üzücü olayda, ilkokuldan beş çocuk gıda zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetmişti. Ocak ayından bu yana Gauteng'de 200'den fazla çocuk gıda zehirlenmesine maruz kaldı ve bu vakaların 6'sı fatal sonuçlar doğurdu. Gecekondu Mahallelerinde Gıda Güvenliği Sorunları

Sağlık Departmanı, özellikle gecekondu alanları ve gayriresmi yerlerde yaşayan çocuklar arasında gıda zehirlenmelerinin arttığına değindi. Yapılan açıklamada, bu vakaların çoğunun yerel marketlerden temin edilen "bisküvi" ve "cips" gibi ürünlerden kaynaklandığı vurgulandı.

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