Güney Kıbrıs ve Yunanistan Liderleri Atina'da Bir Araya Geldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri, Yunanistan Başbakanı ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis, başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İkili, Kıbrıs meselesi ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

BM Genel Kurulu Toplantılarına Hazırlık

Hristodulidis, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde Miçotakis ile tekrar bir araya geleceğini dile getirdi.

Nikos Hristodulidis, "(Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik) müzakerelerin başlaması için şartların oluşturulması yolunda sadece sözle değil, eylemle de ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Meselesinin Önemi

GKRY lideri, mevcut koşulların Kıbrıs meselesinin çözümüne olanak tanımadığını da vurgulayarak, bu meselenin çözümünün ve Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesinin, Yunanistan ile GKRY'nin bölgede istikrar ve güvenlik açısından önemli bir rol taşıdığını öne sürdü.

Miçotakis ise, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu toplantısına dikkat çekerek, Yunanistan ve GKRY'nin Kıbrıs meselesine yönelik eylemlerini koordine ettiklerini belirtti. Görüşmenin ardından basına kapalı olarak devam ettiği bildirildi.