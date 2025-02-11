Güney Kore, ABD'nin Yeni Tarifelerine Karşı Önceden Hazırlık Yapıyor

Güney Kore'den ABD'ye Yanıt

Güney Kore, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 tarife kararına karşı önceden hazırlanmış tedbirlerle yanıt vereceğini açıkladı. Devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, bu konudaki hazırlıkları ve önlemleri detaylandırdı.

Choi Sang-mok'un Açıklamaları

Yonhap'ın haberine göre, Choi, bakanlarla gerçekleştirdiği ekonomi toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yayımladığı tarifeleri değerlendirdi. Tarife kararlarının etkilerine karşı önceden belirlenen stratejileri uygulayacaklarını ifade eden Choi, bu süreçte Güney Kore çıkarlarını korumak adına ABD ile müzakerelere devam edeceklerini belirtti.

Choi, tarifelerin çelik ve alüminyum sektöründe tüm yabancı şirketlere eşit şekilde uygulanacağından, Güney Koreli şirketler için yeni fırsatlar doğabileceğini de vurguladı.

Trump'ın Kararının Etkileri

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnamesini imzalayarak, bu tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunu açıkladı. Trump, bu durumu 'Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı' şeklinde nitelendirdi.

Tarifelerin 12 Mart tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.